O retorno do Fluminense ao Campeonato Brasileiro, após a participação no Mundial de Clubes, tem sido marcado por uma queda drástica no desempenho. Sob o comando de Renato Gaúcho, a equipe já acumula quatro derrotas seguidas desde a reestreia contra o Cruzeiro, tendo sofrido oito gols e marcado apenas dois, o que a coloca com a pior campanha do torneio nesse recorte recente.

Mais do que os resultados ruins, os números defensivos revelam a fragilidade do time. Desde o retorno, o Tricolor precisa de apenas 5,1 finalizações adversárias para levar um gol, a pior média entre todos os clubes da Série A nesse intervalo. No ranking geral desde a chegada de Renato Gaúcho, o Fluminense é o 8º time que menos precisa ser finalizado para ser vazado (11,1 chutes por gol sofrido) — um sinal de que os problemas defensivos se intensificaram nas últimas rodadas.

Renato Gaúcho em coletiva após a derrota do Fluminense para o São Paulo (Foto: Lucas Merçon/FFC)

A má fase se reflete na tabela. Atualmente, o Fluminense ocupa a 12ª posição, com 20 pontos, e vê a zona de rebaixamento se aproximando — são apenas cinco pontos de vantagem para o Z-4. A equipe não vence desde antes do Mundial e perdeu tanto o rendimento ofensivo quanto o equilíbrio tático nas últimas partidas.

Desfalques na zaga

Como se não bastassem os problemas, o zagueiro Ignácio sofreu uma lesão do ligamento colateral medial, no joelho direito, durante a derrota contra o Palmeiras. A previsão de tratamento para seis semanas.

Ao longo do Mundial de Clubes, o zagueiro se tornou um dos pilares defensivos da campanha do Fluminense na competição. Ele chegou a levar o prêmio de melhor jogador em campo no confronto com o Mamelodi Sundowns, na fase de grupos da competição.

Em 2025, Ignácio disputou 31 jogos, sendo titular em 26 partidas. Com ele em campo, o Fluminense venceu 17 jogos, empatou sete e também perdeu sete vezes na temporada.

Para o próximo jogo do Brasileirão, o Fluminense recebe o Grêmio, no Maracanã, e vai ter mais uma ausência. O zagueiro argentino Freytes recebeu o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e vai cumprir suspensão na partida contra o Tricolor Gaúcho. Definir quem vai fazer a dupla de zaga ao lado de Thiago Silva vai ser mais uma dor de cabeça para Renato Gaúcho.

Freytes em campo pelo Fluminense contra o São Paulo, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Antes de voltar a disputar o Brasileirão e em buscar de reencontrar o caminho das vitórias, o Tricolor vai enfrentar o Internacional na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.