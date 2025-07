Fluminense perde dois titulares para a próxima rodada do Brasileirão

Além da má fase com quatro derrotas consecutivas, o Fluminense tem mais uma preocupação no Brasileirão, já que perdeu Freytes e Bernal para a próxima rodada, contra o Grêmio. Os dois jogadores levaram o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo e cumprem suspensão no jogo seguinte.

continua após a publicidade

A ausência de Freytes será o problema maior, já que o setor já não conta com Ignácio, que se lesionou contra o Palmeiras e ficará pelo menos quatro semanas para recuperar o ligamento colateral medial do joelho direito. Por conta do rodízio promovido por Renato, Thiago Silva possivelmente seria poupado contra o Tricolor Gaúcho, restando apenas Thiago Santos e Manoel, que receberam poucas oportunidades na temporada.

Já a ausência de Bernal, apesar de ser uma peça importante no meio de campo do time, pode ser suprida. Na posição, Hércules pode fazer a cabeça de área, tendo ainda Martinelli, Lima, Nonato, Ganso e Isaque para completar o trio.

continua após a publicidade

Na coletiva de imprensa depois da partida contra o São Paulo, Renato falou sobre oportunizar os demais jogadores do Fluminense e atribuiu a medida ao calendário do futebol brasileiro, que coloca times em campo a cada três dias.

— Temos que colocar na balança para ver o que é melhor. Colocar os mesmos jogadores em campo e estourar eles? Tenho um grupo e tenho que dar oportunidade para todos, até porque preciso sempre de uma equipe mais descansada. É o risco que se tem em mudar. No Mundial fazíamos o mesmo e todos elogiavam. Tanto o esquema, quanto quem estava jogando. Sei que precisamos melhorar, mas até duas ou três semanas, estava tudo bem. Então agora temos que ter calma porque não está tudo errado. Seguiremos trabalhando, mas sem esquecer que não tivemos um dia de folga sequer, enquanto todos os times tiveram. É o calendário do futebol brasileiro — ponderou o comandante tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Assista na íntegra à coletiva de Renato Gaúcho após a derrota do Fluminense para o São Paulo

Facundo Bernal em campo pelo Fluminense contra o São Paulo (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Próximos jogos do Fluminense

O Fluminense volta a campo pelo Brasileirão no sábado (2/8), às 21h, contra o Grêmio, no Maracanã. No entanto, antes disso precisa virar a chave para começar bem as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Internacional. O jogo de ida será na quinta-feira (31), no Beira Rio, em Porto Alegre.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense