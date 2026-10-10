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Fluminense deve ter mudanças para o Fla-Flu; veja provável escalação

Técnico tende a rodar a equipe no clássico deste domingo, no Maracanã, de olho na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 19:12
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Fluminense no último treino antes do Fla-Flu
Fluminense no último treino antes do Fla-Flu (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Marcão deve promover mudanças no Fluminense para o duelo contra o Flamengo deste domingo (11), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para quarta-feira (14), o treinador tricolor tende a poupar alguns titulares no clássico.

A tendência é que o Fluminense vá a campo contra o Flamengo com uma formação alternativa em relação à equipe que venceu o Coritiba por 4 a 0 na última rodada. A principal ideia da comissão técnica é administrar o desgaste físico do elenco em meio à sequência decisiva da temporada.

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Na defesa, Samuel Xavier deve aparecer na lateral direita, e Ignácio ganhará chance ao lado de Millán na zaga. Guilherme Arana tende a ser mantido na esquerda. No meio-campo, Martinelli e Nonato devem começar, com Lucho Acosta mais avançado na armação.

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No ataque, Canobbio retorna após suspensão e deve atuar ao lado de Soteldo e Castillo em Flamengo x Fluminense.

Provável escalação do Fluminense contra o Flamengo

Marcão treinou com a seguinte escalação neste sábado (10): Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo.

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O Fluminense entra na rodada na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos. Depois do clássico contra o Flamengo, o time volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Palmeiras pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

A bola vai rolar às 17h30 (Brasília), no Maracanã, para o clássico entre Flamengo e Fluminense pela 30° rodada do Brasileirão.

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Marcão encerrou a preparação para Flamengo x Fluminense
Marcão encerrou a preparação para Flamengo x Fluminense, neste domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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