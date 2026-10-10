Fluminense esgota ingressos para semifinal contra o Palmeiras no Maracanã
Tricolor anunciou neste sábado (10) que todas as entradas foram vendidas para o jogo de ida; expectativa é de mais de 60 mil torcedores no Maracanã
O Fluminense anunciou, na tarde deste sábado (10), que os ingressos para o confronto contra o Palmeiras, pela ida da semifinal da Libertadores, estão esgotados. A partida acontece na próxima quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, que terá casa cheia para a disputa por uma vaga na decisão continental.
A expectativa é de que mais de 60 mil torcedores acompanhem a partida entre Fluminense x Palmeiras, o que pode representar o maior público do Fluminense na temporada de 2026. O clube recebeu autorização do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) para comercializar a carga máxima de ingressos, próxima de 65 mil entradas.
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A procura pelos bilhetes começou ainda na abertura das vendas para sócios, na última segunda-feira (5). Em apenas duas horas, cerca de 20 mil ingressos foram comercializados, com o esgotamento do Setor Sul. Na sexta-feira (9), o Fluminense já havia ultrapassado a marca de 45 mil entradas vendidas.
A comercialização para o público geral foi aberta às 18h de sexta-feira. Menos de 24 horas depois, o clube anunciou que toda a carga estava esgotada.
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A torcida tricolor também garantiu presença em peso no segundo confronto da semifinal, marcado para 21 de outubro, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo.
Na última sexta-feira (9), os quatro mil ingressos destinados aos visitantes foram esgotados em apenas três minutos, ainda durante a primeira etapa de vendas, exclusiva para sócios com prioridade máxima.
A carga foi definida após negociações entre Fluminense e Palmeiras, que chegaram a um acordo para disponibilizar quatro mil entradas aos visitantes nos dois jogos da semifinal.
No Maracanã, os palmeirenses também terão direito a quatro mil ingressos.
Antes de enfrentar o Palmeiras, o Fluminense entra em campo neste domingo (11), contra o Flamengo, às 17h30, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a terceira colocação da competição, com 51 pontos.
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