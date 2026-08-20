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Fluminense atropela na base e acumula 9 finais em 2026

Moleques de Xerém mantêm alta competitividade e decidem títulos do Sub-9 ao Sub-17

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 17:40
Supervisionado porPedro Brandão,
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Placa em Xerém (Foto: Divulgação/Fluminense FC)
Moleques de Xerém colocam o Fluminense em nove das dez finais estaduais do semestre (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

O Fluminense encerra o primeiro semestre de 2026 com um aproveitamento expressivo em suas categorias de base. O Tricolor garantiu presença na final de nove das dez categorias possíveis nos torneios estaduais. Com vitórias sobre Vasco e Boavista, as equipes Sub-9 e Sub-10 confirmaram classificação para a decisão da Taça Edilson Silva, em que enfrentarão o Flamengo.

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Moleques de Xerém colocam o Fluminense em nove das dez finais estaduais do semestre
Moleques de Xerém colocam o Fluminense em nove das dez finais estaduais do semestre (Foto: Divulgação)

Com os novos classificados, todas as formações tricolores entre o Sub-9 e o Sub-17 chegaram à disputa pelo troféu no estado, reforçando a eficiência do trabalho desenvolvido no Centro de Treinamento Marcelo Vieira, em Xerém.

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Sub-10 abre vantagem e Sub-9 empata na ida

O time Sub-10 do Fluminense avançou após bater o Boavista por 4 a 2 fora de casa e goleá-lo por 4 a 0 em Xerém. No primeiro jogo da grande final diante do Flamengo, disputado nesta quarta-feira (19), a equipe tricolor largou em vantagem ao aplicar uma goleada por 5 a 1 em seus domínios.

Já o Sub-9 chegou à decisão após superar o Vasco na semifinal — revertendo uma derrota por 4 a 2 no primeiro confronto com um expressivo 6 a 1 no jogo de volta. Na partida de ida da finalíssima contra o Rubro-Negro, jogando em casa, o Tricolor ficou no empate por 1 a 1. A definição do título será no confronto de volta, fora de casa; em caso de novo empate no placar agregado, o campeão será decidido nas cobranças de pênalti.

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Temporada vitoriosa em 2026

O desempenho nos torneios estaduais dá sequência a um ano repleto de conquistas para os Moleques de Xerém. Na atual temporada, as divisões de base do clube já ergueram as taças da Taça Guanabara Sub-15 (de forma invicta) e do Torneio Élio Campos Sub-11, além dos títulos inéditos da Copa Santa Cruz da Conceição Sub-11 e da Mitad del Mundo Sub-18, disputada no Equador.

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