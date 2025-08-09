Fluminense altera lista de inscritos na Sul-Americana

Em função das mudanças no elenco do Fluminense nesta janela de transferências, o clube realizou quatro trocas na lista de inscritos na Sul-Americana. No lugar de Renato Augusto, Jhon Arias, Gustavo Ramalho e Keven Samuel, entraram as novas contratações do Tricolor.

Assim, Soteldo, Lucho Acosta, John Kennedy e Murilo Fleck estão inscritos e regularizados para atuar pelas oitavas de final. O Flu enfrenta o América de Cali na próxima terça-feira (12), às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia. O jogo de volta será no dia 19, no mesmo horário, no Maracanã.

Númeração do Fluminense na Sul-Americana

Por conta do regulamento da Sul-Americana, os novos inscritos utilizarão a mesma numeração daqueles que deixaram a lista. O meia-atacante Acosta entra no lugar de Arias, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, e usará a 21. O argentino foi anunciado pelo clube na sexta-feira (8) e assinou até o fim de 2028.

Soteldo, que chegou em junho, antes do Mundial de Clubes, jogará com a 7, como já vem usando nos demais jogos. Ele ocupa a vaga deixada por Renato Augusto, que encerrou seu contrato com o clube antes do previsto. Já John Kennedy, retornou mais cedo do empréstimo no Pachuca-MEX para reintegrar o elenco tricolor e usará a 99 que pertencia a Keven Samuel.

O caso de Murilo Fleck é diferente. O goleiro de 18 anos foi contratado em fevereiro deste ano para reforçar o sub-20. Ele está emprestado até janeiro de 2026 pelo Hercílio Luz, de Santa Catarina, onde se destacou na Copinha. Ele assume a vaga de Gustavo Ramalho e a camisa 50.

