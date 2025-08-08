menu hamburguer
Fluminense

Fluminense anuncia contratação de Lucho Acosta

Tricolor adquire 100% dos diretos do jogador, que assinou até fim de 2028

Lucho Acosta - Fluminense
imagem camera(Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/08/2025
16:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense anunciou a contratação do meia-atacante Lucho Acosta. O clube adquiriu 100% dos direitos do jogador, que assinou até o fim de 2028.

➡️ Quais as opções do Fluminense para enfrentar o Bahia?

Lucho Acosta já está liberado para atuar pelo Fluminense. O meia-atacante estava regularizado, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes mesmo do clube anuncia-lo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Confira o anuncio do Fluminense:

“O Fluminense FC informa que acertou a transferência do meia-atacante Luciano Acosta. O jogador argentino, que estava no FC Dallas, dos Estados Unidos, desembarcou no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o clube até o fim de 2028.”

Revelado pelo Boca Juniors, da Argentina, Lucho Acosta estava no FC Dallas, dos Estados Unidos. Por lá, o meia-atacante argentino marcou 61 gols e deu 54 assistências em 173 jogos.

Números de Lucho Acosta, novo meia-atacante do Fluminense desde 2022:

⚔ 142 jogos (124 titular)
⚽ 54 gols (!)
🅰 47 assistências (!)
🅿️ 101 participações em gols (!)
⏰ 114 mins p/ participar de gol (!)
🧠 81 grandes chances cridadas (!)
🔑 432 passes decisivos (!)
💨 348 dribles certos (!)

Lucho Acosta - Fluminense
Lucho Acosta é o novo meia-atacante do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

