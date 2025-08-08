Fluminense anuncia contratação de Lucho Acosta

O Fluminense anunciou a contratação do meia-atacante Lucho Acosta. O clube adquiriu 100% dos direitos do jogador, que assinou até o fim de 2028.

Lucho Acosta já está liberado para atuar pelo Fluminense. O meia-atacante estava regularizado, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes mesmo do clube anuncia-lo.

Confira o anuncio do Fluminense:

“O Fluminense FC informa que acertou a transferência do meia-atacante Luciano Acosta. O jogador argentino, que estava no FC Dallas, dos Estados Unidos, desembarcou no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o clube até o fim de 2028.”

Revelado pelo Boca Juniors, da Argentina, Lucho Acosta estava no FC Dallas, dos Estados Unidos. Por lá, o meia-atacante argentino marcou 61 gols e deu 54 assistências em 173 jogos.

Números de Lucho Acosta, novo meia-atacante do Fluminense desde 2022:

⚔ 142 jogos (124 titular)

⚽ 54 gols (!)

🅰 47 assistências (!)

🅿️ 101 participações em gols (!)

⏰ 114 mins p/ participar de gol (!)

🧠 81 grandes chances cridadas (!)

🔑 432 passes decisivos (!)

💨 348 dribles certos (!)

