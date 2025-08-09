O confronto entre Bahia e Fluminense coloca frente a frente, neste sábado, duas das personalidades mais conhecidas do futebol brasileiro: Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Eles deixaram as quatro linhas e escolheram seguir carreira no banco de reservas, como treinadores. Com trajetória vitoriosa, os dois já se encontraram nove vezes à beira do campo e têm retrospecto bem equilibrado, à altura da qualidade dos dois profissionais.

A primeira vez que Ceni e Portaluppi se enfrentaram como treinadores foi em junho de 2019, quando o ex-goleiro do São Paulo treinava o Fortaleza, enquanto o ex-atleta do Fluminense estava no comando do Grêmio. A partida válida pela oitava rodada do Brasileirão terminou melhor para o gaúchos, que venceram por 1 a 0.

Rogério Ceni e Renato Gaúcho se encontram em Grêmio x Fortaleza (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)

De lá para cá, foram outras oito partidas, com quatro vitórias para Ceni, três para Renato Gaúcho e um empate, o que faz do histórico de enfrentamento entre a dupla ser muito equilibrado. A balança não pende para nenhum dos lados. Eles, inclusive, já protagonizaram cinco confrontos diferentes, por seis times.

Jogos entre Rogério Ceni e Renato Gaúcho:

Grêmio 1 x 0 Fortaleza - 8ª rodada do Brasileirão 2019 ( Renato Gaúcho✅ );

); Cruzeiro 1 x 4 Grêmio - 18ª rodada do Brasileirão 2019 ( Renato Gaúcho✅ );

); Fortaleza 2 x 1 Grêmio - 27ª rodada do Brasileirão 2019 ( Rogério Ceni✅ );

); Grêmio 1 x 1 Fortaleza - 10ª rodada do Brasileirão 2020🤝;

Grêmio 2 x 4 Flamengo - 23ª rodada do Brasileirão 2020 ( Rogério Ceni✅ );

); São Paulo 0 x 4 Flamengo - 32ª rodada do Brasileirão 2021 ( Renato Gaúcho✅ );

); Grêmio 1 x 0 Bahia - 32ª rodada do Brasileirão 2023 ( Renato Gaúcho✅ );

); Bahia 1 x 0 Grêmio - 4ª rodada do Brasileirão 2024 ( Rogério Ceni✅ );

); Grêmio 0 x 2 Bahia - 23ª rodada do Brasileirão 2024 (Rogério Ceni✅).

Ceni tem trabalho mais longevo, mas Renato busca consolidação

Rogério Ceni já participou deste confronto por quatro equipes (Fortaleza, Cruzeiro, Flamengo e Bahia) e vai chegar ao seu quarto jogo contra o Portulappi pelo Tricolor baiano, o clube em que ele mais enfrentou seu colega de profissão. Não à toa, Ceni sustenta um trabalho de quase dois anos no Bahia e se tornou o segundo treinador mais longevo do país, só atrás de Abel Ferreira.

Rogério Ceni é ídolo como treinador no Fortaleza e no Bahia (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Já o trabalho de Renato Gaúcho é recente. Ele só assumiu o Fluminense em abril deste ano, mas caiu nas graças da torcida depois de uma bela campanha no Mundial do Clubes e busca engrenar no Brasileirão após uma sequência ruim que chegou a quatro derrotas seguidas.

Renato Gaúcho vai reencontrar Ceni em Bahia x Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

Neste sábado, os dois treinadores se enfrentam em um duelo inédito entre Bahia e Fluminense a partir das 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Brasileirão. Resta saber se Ceni vai manter o bom retrospecto recente ou se Renato Gaúcho vai voltar a desbancar o ex-goleiro para desequilibrar a balança a seu favor.