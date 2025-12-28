Ex-Fluminense vira assunto durante jogo da Premier League: 'Não deveria'

Um jogador que marcou época no Fluminense virou assunto, na tarde deste domingo (28), durante um jogo da 18º rodada da Premier League. Apesar da maioria das ligas do mundo estar em recesso no fim de ano, a liga inglesa permanece ativa.

O atacante Richarlison, ex-Fluminense e constantemente convocado para a Seleção Brasileira, foi um dos grandes protagonistas da partida entre Tottenham e Crystal Palace, no Selhurst Park Stadium, em Londres. Os Spurs venceram por 1 a 0 jogando fora de casa.

Apesar da grande atuação do brasileiro, a partida não terminou como ele gostaria. O centroavante deu a assistência do gol da vitória, mas teve dois gols anulados por centímetros. Vale lembrar que na Premier League o sistema de impedimento semiautomático é utilizado. A tecnologia chega no Campeonato Brasileiro a partir de 2026.

Mesmo com grande destaque, o nome do ex-atacante do Fluminense ficou muito em alta nas redes sociais inglesas pelos dois gols anulados. Richarlison tem "fama" de ter azar nessas jogadas desde que o impedimento semiautomático chegou na Premier League. Veja os comentários abaixo, com tradução:

Richarlison, ex-Fluminense, comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Veja comentários sobre o ex-Fluminense durante jogo da Premier League

Tradução: Richarlison realmente poderia ter feito 2 gols e 2 assistências hoje, mas ele não quer ajudar meu FPL.

Tradução sobre o ex-Fluminense: Richarlison não deveria comemorar os gols até chegar em casa e assistir o gol nos melhores momentos.

Tradução: Tem algum jogador que a sorte é pior que a do Richarlison?

Tradução sobre o ex-Fluminense: Richarlison teve dois gols impedidos. Ele com certeza é o jogador com menos sorte do ano.

Tradução sobre o ex-Fluminense: O Richarlison quando o assunto é fazer gols impedidos.