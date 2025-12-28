menu hamburguer
Cofre cheio: veja as dez maiores rendas do futebol brasileiro em 2025

Jogo com maior receita de bilheteria contou com renda bruta de R$ 13.214.613

Lucas Bayer
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/12/2025
11:56
Maracanã recebe Flamengo x Ceará (Foto: Lance)
Maracanã recebe Flamengo x Ceará (Foto: Lucas Bayer/Lance)
A temporada de 2025 do futebol brasileiro contou com grandes públicos nos estádios. O Flamengo, por exemplo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, teve uma média de 51,6 mil pagantes por partida. Se os jogos estão cheios, as rendas também chamam atenção. O Lance! mostra para você as dez maiores rendas deste ano.

O jogo que contou com a maior renda de público do futebol brasileiro desta temporada foi Vasco x Corinthians, pela partida de volta da final da Copa do Brasil. No Maracanã, o confronto contou com 61.694 de público pagante, com renda bruta de R$ 13.214.613. Na segunda posição está Flamengo x Botafogo, pela decisão da Supercopa do Brasil. O jogo em Belém registrou renda de R$ 9.753.900.

Jogo do Vasco conta com a maior renda do futebol brasileiro (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
Flamengo é o time que mais aparece no ranking de maiores rendas do Brasil em 2025

Quatro jogos do Flamengo estão na lista das dez maiores rendas do futebol brasileiro em 2025. Os jogos são: Flamengo x Botafogo (Supercopa do Brasil), Flamengo x Racing (Libertadores), Flamengo x Estudiantes (Libertadores) e Flamengo x Palmeiras (Brasileirão).

JogoEstádioRenda bruta

Vasco 1 x 2 Corinthians (Copa do Brasil)

Maracanã

R$ 13.214.613

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa do Brasil)

Mangueirão

R$ 9.753.900

Flamengo 1 x 0 Racing (Libertadores)

Maracanã

R$ 9.714.891

São Paulo 0 x 1 LDU (Libertadores)

Morumbis

R$ 8.331.900

Vasco 2 x 1 Fluminense (Copa do Brasil)

Maracanã

R$ 7.453.019

Fluminense 1 x 0 Vasco (Copa do Brasil)

Maracanã

R$ 6.789.476

Flamengo 2 x 1 Estudiantes (Libertadores)

Maracanã

R$ 6.628.524

Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG (Copa do Brasil)

Mineirão

R$ 6.480.227

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians (Copa do Brasil)

Mineirão

R$ 6.376.848

Flamengo 3 x 2 Palmeiras (Brasileiro)

Maracanã

R$ 5.983.920

