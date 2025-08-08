De olho na parte de cima da tabela, Bahia e Fluminense se enfrentam às 21h deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

O Tricolor baiano tem 29 pontos e quer se consolidar na quarta posição do Campeonato Brasileiro, enquanto o time carioca é o nono, com 23.

Ficha do jogo BAH FLU Brasileirão 19ª rodada Data e Hora Sábado, 9 de agosto, às 21h (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG) Onde assistir

Como chega o Bahia?

Depois de um empate sem gols contra o Sport no último sábado, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Bahia também ficou no 0 a 0 diante do Retrô, na última quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, mas o resultado foi suficiente para o Tricolor se classificar para as quartas de final da competição. Por isso, a missão da equipe neste sábado é voltar a marcar para tentar chegar aos 32 pontos e selar a melhor campanha do clube no primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos.

Sem suspensos para a partida, Rogério Ceni deve jogar com força máxima, já que usou um time misto no duelo contra o Retrô. As únicas ressalvas são Kanu, Erick e Erick Pulga, que seguem em recuperação de lesão.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como vem o Fluminense?

Já o Flu vive um momento de recuperação depois de superar a ressaca pós-Mundial. Com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos - com direito à classificação contra o Inter na Copa do Brasil e retomada no Brasileirão diante do Grêmio - o Tricolor das Laranjeiras vai tentar manter a boa fase para se aproximar ainda mais do G-6.

O técnico Renato Gaúcho, contudo, pode poupar algumas peças por conta da maratona de jogos, já que a equipe volta a campo nesta terça-feira para enfrenta o América de Cali, na Colômbia, pelas oitavas da Sul-Americana. O Fluminense também tem alguns desfalques por lesão, como Thiago Silva, Ignácio e Fuentes, além do suspenso Samuel Xavier. Por isso, é provável que Renato coloque alguns atletas formados na base durante a partida para rodar o elenco.

Renato Gaúcho observa treino do Fluminense no CTCC (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Fonte Nova é o palco de Bahia x Fluminense (Foto: Rafael Rodrigues/Bahia)

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Kayky); Ademir e Willian José.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho):

Fábio; Guga, Manoel, Freytes e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Ganso e Kevin Serna; Everaldo.