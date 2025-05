Renato Augusto não é mais jogador do Fluminense

O Fluminense publicou em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (19), o encerramento do contrato de Renato Augusto. A decisão foi tomada em comum acordo com o meia, que treinou no CT Carlos Castilho pela manhã.

O jogador chegou ao Fluminense em 2024, quando Fernando Diniz era o treinador, e teve 32 jogos na temporada. Em 2025, por conta da lesão no ombro, ficou quase quatro meses sem atuar e entrou em apenas quatro oportunidades. Recentemente, o treinador tricolor revelou que estava treinando o atleta como centroavante para substituir Everaldo durante a lesão de Cano.

Pelo Fluminense, Renato Augusto disputou 36 jogos, marcou um gol e conquistou o título da Recopa Sul-Americana. O meia tinha vínculo até o fim de 2025 e entraria nos seis meses finais no segundo semestre, quando ficaria livre para assinar pré-contrato com outros clubes.

Ganso e Renato Augusto em treino do Fluminense nesta segunda-feira (19) (Foto: MArcelo Gonçalves/FFC)

Veja a publicação do Fluminense

Próximos jogos do Fluminense

O Tricolor vola a campo na quarta-feira (21), pela Copa do Brasil, para enfrentar a Aparecidense, às 19h30, no Mané Garrincha. No jogo de ida, em casa, o Flu venceu por 1 a 0, podendo jogar pelo empate em Brasília. Já no final de semana, o clube tem um clássico contra o Vasco pela frente. O jogo será no sábado (24), às 18h30, no Maracanã.