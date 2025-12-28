Torcedores do Vasco fazem campanha por ex-Fluminense: 'Vai melhorar muito'

Muitos torcedores do Vasco pediram a contratação de um ex-Fluminense que fez história no Tricolor das Laranjeiras. Depois de uma temporada irregular, o Cruz-Maltino está se movimentando no mercado de transferências visando o ano de 2026.

Alguns rumores de que o colombiano Jhon Arias seria alvo do Vasco fez muitos torcedores pediram a vinda do ex-Fluminense. No Wolverhampton desde 2025, o jogador ainda não conseguiu se adaptar na Europa.

O começo difícil de Arias no Velho Continente fez muitos torcedores se agitarem nas redes sociais. Dessa vez, foi a vez de torcedores do Vasco fazerem campanha pelo ex-Fluminense. Veja os comentários abaixo:

Fernando Diniz em Fluminense x Vasco pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Veja comentários sobre o colombiano

Diniz contou que Arias, ex-Fluminense, foi 'olheiro' para contratação do Vasco

Fernando Diniz contou uma história curiosa após vitória do Vasco contra o Fluminense: o colombiano Jhon Arias foi essencial para o técnico aprovar a contratação de Andrés Gómez, companheiro de seleção do ex-tricolor. Em entrevista coletiva depois da classificação na semifinal da Copa do Brasil), o técnico relatou que ligou para o meia para saber informações do atacante, já que os dois são da mesma cidade: Quibdó.

O comandante cruz-maltino ainda relatou que não se impressionou tanto com os vídeos que recebeu do possível reforço, mas sentiu mais firmeza após ligação com seu velho conhecido. Hoje, observa em seu comandado no Vasco todas as características apontadas por Arias, ex-Fluminense.

— O Andrés Gómez cai na questão dos jogadores mais jovens: é talentoso, estava na França sem jogar, a gente conhecia pouco. O vídeo dele era pior do que ele realmente é. A gente acabou trazendo porque é da mesma cidade do Arias, ele me ajudou muito. Liguei para ele, me deu as informações que precisava para ser favorável à sua vinda. A gente foi muito assertivo nas contratações: agressivo, mas não apressado. A gente precisava de um jogador de velocidade, um para um. E tive segurança falando com o Arias, mais do que nos vídeos. O que mais chama atenção no momento dele foi o que o Arias me falou. É um jogador que está reconhecendo o próprio talento — revelou.