Ingressos de Fluminense x América de Cali: veja preços e onde comprar

O Fluminense divulgou a agenda de compra de ingressos para a partida contra o América de Cali, válida pelas oitavas de final da Sul-Americana. O jogo acontece na terça-feira (19), no Maracanã. Veja os preços, onde e como comprar. Como de costume, as vendas são realizadas pela plataforma da Futebol Card. Clique aqui para acessar.

Preços e data das vendas dos ingressos

Em conformidade à Lei Geral do Esporte, o acesso ao estádio ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial, que deve ser cadastrada previamente no site (clique aqui). Confira abaixo a ordem de abertura para check-in e venda, preço dos ingressos e onde comprar.

Abertura das vendas

SÓCIOS

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 7/8 (quinta-feira), às 20h; Arquiba 75% / Pacote Jogos – 8/8 (sexta-feira), às 10h; Arquiba Raiz – 8/8 (sexta-feira), às 18h; Guerreiro – 9/8 (sábado), às 10h;

NÃO-SÓCIOS DO FLUMINENSE E TORCIDA VISITANTE

10/8 (domingo), às 10h.

Preços e setores

SETOR SUL

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0; Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 22,50; Arquiba Raiz – R$ 45,00; Guerreiro Toda Terra – R$ 54,00; Guerreiro – R$ 72,00; Leste Raiz – R$ 90,00; Inteira – R$ 90,00; Meia-entrada – R$ 45,00.

SETOR LESTE INFERIOR

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0,00; Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 15,00; Guerreiro Toda Terra – R$ 36,00; Guerreiro – R$ 48,00; Inteira – R$ 60,00; Meia-entrada – R$ 30,00.

SETOR OESTE

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0; Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 37,50; Arquiba Raiz – R$ 75,00; Guerreiro Toda Terra – R$ 90,00; Guerreiro – R$ 120,00; Leste Raiz – R$ 150,00; Inteira – R$ 150,00; Meia-entrada – R$ 75,00.

SETOR NORTE

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0; Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 10; Arquiba Raiz – R$ 20,00; Guerreiro Toda Terra – R$ 24,00; Guerreiro – R$ 32,00; Leste Raiz – R$ 40,00; Inteira – R$ 40,00; Meia-entrada – R$ 20,00.

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0; Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 650,00. Inteira – R$ 700,00; Meia-entrada – R$ 387,50.

SETOR NORTE E - NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

Inteira - R$ 180,00;

Meia-entrada - R$ 90,00.

Venda online e pontos de bilheteria

Na venda online, os ingressos para a torcida do Fluminense podem ser adquiridos em fluminense.futebolcard.com.

Para quem deseja comprar os ingressos nas bilheterias físicas, pode fazer a compra nos seguintes pontos de venda a partir do domingo (17), mediante demanda.

PONTOS DE VENDA DE INGRESSOS

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

Domingo (17/08), das 10h às 17h;

Segunda-feira (18/08), das 10h às 20h;

Terça-feira (19/08), das 10h às 14h.

Maracanã – Bilheteria 1

Domingo (17/08), das 10h às 17h;

Segunda-feira (18/08), das 10h às 17h;

Terça-feira (19/08), das 10h às 17h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

Segunda-feira (18/08), das 13h às 19h;

Terça-feira (19/08), das 13h às 20h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Câmara, 5474)

Domingo (17/08), das 13h às 19h;

Segunda-feira (18/08), das 13h às 20h

Como chegar no Maracanã

O estádio está localizado bairro que o apelida, o Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. O complexo é cercado por quatro ruas de acesso: Rua Professor Manoel de Abreu (Setor Oeste), Rua Professor Eurico Rabelo (Setor Sul), Avenida Maracanã (Setor Leste) e Avenida Rei Pelé (Setor Norte).

Metrô

A maneira mais prática de chegar é pela Linha 2 (verde) do metrô. A Estação Maracanã está localizada a poucos metros do estádio e dá acesso aos portões A, B e C. Quem deseja acessar os portões D, E e F pode utilizar a Estação São Cristóvão, também na Linha 2.

Trem

A linha de trem da Supervia também para na Estação Maracanã, facilitando o acesso para quem vem de regiões mais distantes do Rio de Janeiro.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus circulam pelas principais vias que cercam o estádio. Algumas das principais linhas que dão acesso ao entorno do Maracanã são 222, 432, 455, 488L e 665.

Carro

Para quem prefere ir de carro, o Maracanã não oferece estacionamento oficial para o público em dias de jogos e eventos, mas há opções em estacionamentos privados nas proximidades. O acesso é feito principalmente pela Avenida Maracanã e Rua São Francisco Xavier.

