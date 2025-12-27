Fla e Filipe Luís não chegam a acordo, e presidente dá prazo para negociação

A novela da renovação de contrato entre Filipe Luís e Flamengo ganhou um novo - e importante - capítulo. Neste sábado, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu um prazo para que a negociação chegue ao fim, pedindo uma resposta a Jorge Mendes, agente do treinador, até este domingo (28). Caso não tenha uma resposta positiva, o Rubro-Negro vai buscar um novo treinador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.



Conforme apuração do Lance!, Filipe Luis pediu cerca de R$ 3 milhões por mês, valor que inclui também os salários de sua comissão técnica, formada por Ivan Palanco, Rodrigo Caio, Márcio Torres e Diogo Linhares. O Flamengo, por sua vez, entende que a oferta feita já contempla uma justa valorização e, por isso, não pretende aumentá-la.



Se durante as negociações o tempo de contrato e a multa rescisória foram motivos de divergência, agora a questão seria somente a parte financeira. Apesar do prazo dado por Bap, ainda há otimismo no clube por um acerto, já que os dois lados desejam a continuidade do trabalho. Com Filipe Luís, o Flamengo conquistou os títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa, e Carioca em 2025, chegou à final do Intercontinental, além da Copa do Brasil de 2024.

A dificuldade, no momento, é a queda de braço entre o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, e o agente do treinador, Jorge Mendes. Nenhuma das partes parece disposta a ceder mais. De férias na Europa, Filipe Luís deixou as negociações na mão de Jorge Mendes. Pelo Flamengo, Boto é quem negocia, mas Bap já determinou que a oferta do clube é definitiva.

Caso não fique no Flamengo, Filipe Luís não conseguiria imediatamente ir trabalhar na Europa, uma meta que já estipulou para sua carreira. Isso porque ele não preenche os requisitos exigidos pela Federação Europeia de Futebol (Uefa) para trabalhar no continente.



O treinador já tem licenças A e B e ainda está para concluir a Licença PRO da CBF Academy. Esta última permitiria que ele trabalhasse como treinador na Europa, mas desde que tenha três anos de experiência como técnico em uma equipe de Série A ou seleção. Além disso, precisa ter também uma proposta formal de clube de primeira ou segunda divisão ou de seleção do continente.