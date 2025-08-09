O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as novidades, estão Lucho Acosta, recém-contratado, e alguns nomes vindos de Xerém.

O meia-atacante argentino chegou ao Rio de Janeiro na noite de quinta-feira e no dia seguinte realizou exames e foi anunciado pelo Tricolor. O jogador participou do treino de sexta-feira (8) no CT Carlos Castilho e viajou para Salvador com a delegação.

Desfalques do Fluminense contra o Bahia

Para encarar o Tricolor Baiano, Renato Gaúcho não terã alguns jogadores à disposição. O lateral direito Samuel Xavier cumpre suspensão automática após levar seu terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio. Isaque e Riquelme Felipe estão à serviço da Seleção Sub-20 para amistosos contra o Paraguai.

No departamento médico, Thiago Silva trata lesão muscular de grau dois no músculo posterior da coxa direita. No grupo de transição, estão Soteldo e Fuentes, que se recuperam de lesão muscular, e Ignácio, que contundiu o ligamento colateral medial do joelho. Otávio, que rompeu o tendão de Aquiles em março deste ano, realiza trabalho separado do grupo.

Novidades da base

Na coletiva de imprensa após a classificação na Copa do Brasil contra o Internacional, Renato Gaúcho afirmou que faria mudanças no time e que colocaria os meninos da base para jogar. Assim, levou quatro nomes para a defesa.

Entre os zagueiros, estão Davi Schuindt, de 21 anos, e Loiola, de 20. Na lateral, levou Júlio Fidélis, que atua na direita, e Vagno, que joga na esquerda. Embora tenha idade para jogar na base ainda, Wallace Davi, de 18 anos, já está integrado ao elenco profissional.