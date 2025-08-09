menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Com Lucho Acosta, Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão

Meia argentino já treinou na sexta-feira e viajou com o elenco para Salvador

Acosta Fluminense
imagem cameraLucho Acosta em treino no CT Carlos Castilho, nesta sexta-feira (8) (Foto: Lucas Merçon/FFC)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
17:48
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as novidades, estão Lucho Acosta, recém-contratado, e alguns nomes vindos de Xerém.

continua após a publicidade

Relacionadas

O meia-atacante argentino chegou ao Rio de Janeiro na noite de quinta-feira e no dia seguinte realizou exames e foi anunciado pelo Tricolor. O jogador participou do treino de sexta-feira (8) no CT Carlos Castilho e viajou para Salvador com a delegação.

➡️ Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fluminense Relacionados Bahia
Lista de relacionados do Fluminense para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Fluminense)

Desfalques do Fluminense contra o Bahia

Para encarar o Tricolor Baiano, Renato Gaúcho não terã alguns jogadores à disposição. O lateral direito Samuel Xavier cumpre suspensão automática após levar seu terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio. Isaque e Riquelme Felipe estão à serviço da Seleção Sub-20 para amistosos contra o Paraguai.

continua após a publicidade

No departamento médico, Thiago Silva trata lesão muscular de grau dois no músculo posterior da coxa direita. No grupo de transição, estão Soteldo e Fuentes, que se recuperam de lesão muscular, e Ignácio, que contundiu o ligamento colateral medial do joelho. Otávio, que rompeu o tendão de Aquiles em março deste ano, realiza trabalho separado do grupo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Novidades da base

Na coletiva de imprensa após a classificação na Copa do Brasil contra o Internacional, Renato Gaúcho afirmou que faria mudanças no time e que colocaria os meninos da base para jogar. Assim, levou quatro nomes para a defesa.

continua após a publicidade

Entre os zagueiros, estão Davi Schuindt, de 21 anos, e Loiola, de 20. Na lateral, levou Júlio Fidélis, que atua na direita, e Vagno, que joga na esquerda. Embora tenha idade para jogar na base ainda, Wallace Davi, de 18 anos, já está integrado ao elenco profissional.

Fluminense
Davi Schuindt em treino do Fluminense nesta quinta-feira (7) (Foto: Lucas Merçon/FFC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias