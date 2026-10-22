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'Eu falhei de novo': Thiago Silva lamenta eliminação do Fluminense na Libertadores

Zagueiro lamentou a derrota para o Palmeiras, destacou a emoção dos torcedores e se despediu da Libertadores após a eliminação

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
22/10/2026 05:44
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Thiago Silva
Thiago Silva lamenta eliminação do Fluminense (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Fluminense está eliminado da Libertadores. Após a derrota para o Palmeiras, nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (21), no Nubank Parque, Thiago Silva não escondeu a tristeza pelo resultado e assumiu a responsabilidade pelo desfecho com uma frase forte: "Eu falhei de novo". A eliminação tem um significado especial para o zagueiro, que disputou a competição pela última vez na carreira.

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Emocionado, o defensor destacou o apoio dos torcedores durante a partida e disse que ver a tristeza nas arquibancadas torna o resultado ainda mais doloroso para os jogadores. Segundo ele, a equipe queria levar a classificação para o Rio de Janeiro também como forma de retribuir o esforço dos tricolores que foram ao estádio.

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— Por mais que digam que jogadores não sentem a derrota, não ligam para ela, a gente sente muito o que os nossos familiares passam. Os torcedores fizeram uma festa incrível desde o início do jogo, incentivando... Nosso sentimento de tristeza é olhar para eles e ver, por mais que tenha uma distância, lágrimas nos olhos. Isso para a gente pega muito. A gente queria muito levar essa classificação para o Rio, para eles. A gente sabe da dificuldade de todos para irem ao Nubank Parque — disse o jogador na zona mista.

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Na sequência, Thiago Silva falou sobre a própria responsabilidade e afirmou que pretende seguir em frente apesar da frustração. O zagueiro reconheceu que já viveu outras derrotas marcantes, mas disse deixar a competição de cabeça erguida.

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Eu falhei de novo. Já falhei muitas vezes na minha vida e hoje foi mais um dia, mas vou levantar a cabeça, pois é assim que eu sou. Eu sempre busco a vitória. Tem derrotas que te marcam de uma maneira negativa, mas hoje não foi negativa. Eu saio de cabeça erguida — completou.

A eliminação encerra a trajetória de Thiago Silva na Libertadores. Aos 42 anos, o zagueiro se despede do torneio continental sem conseguir conduzir o Fluminense à classificação diante do Palmeiras.

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