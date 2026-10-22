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Thiago Silva fala de Nonato após eliminação do Fluminense na Libertadores: 'Não merece'

Zagueiro lamentou a queda para o Palmeiras nos pênaltis e pediu apoio ao companheiro após erro na disputa que definiu a vaga na final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 00:49
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Thiago Silva Palmeiras
Thiago Silva em ação pelo Fluminense (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque, mas não conseguiu garantir a classificação para a final da Libertadores. Após igualar o placar agregado com um gol de Hércules, o Tricolor foi eliminado na disputa por pênaltis. Depois da partida, Thiago Silva, em entrevista à "Globo", lamentou a queda e saiu em defesa de Nonato, que desperdiçou a quarta cobrança da equipe carioca.

➡️Palmeiras bate Fluminense nos pênaltis e vai à final da Libertadores

— Enfrentamos um grande rival aqui dentro. Acho que fomos melhores que eles nos 180 minutos.

O zagueiro também reconheceu o peso da decisão por pênaltis e destacou a atuação de Nonato durante o confronto. Para Thiago Silva, o meio-campista não merecia carregar sozinho a responsabilidade pela eliminação.

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— Decisão por pênaltis é isso. O Nonato fez uma grandíssima partida. Acho que não merecia (perder), mas alguém tem que errar — afirmou.

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Thiago Silva pede apoio a Nonato após eliminação do Fluminense

Com a classificação definida nas penalidades, Thiago Silva demonstrou preocupação com o impacto emocional da eliminação sobre o companheiro. O defensor pediu que o elenco se una para dar suporte ao jogador, que desperdiçou uma cobrança decisiva para as pretensões tricolores.

— Agora é cuidar dele, cuidar da cabeça. Porque a pessoa pega para si essa responsabilidade, e ele não merece. Ele merece muito mais, e a gente vai estar aqui para apoiar — completou.

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Fluminense vence no tempo normal, mas cai nos pênaltis

O Fluminense começou a partida tentando pressionar o Palmeiras, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Ao longo do primeiro tempo, a equipe paulista conseguiu equilibrar as ações, e os dois times tiveram poucas oportunidades de perigo antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Tricolor aumentou o ritmo ofensivo para buscar o resultado necessário. A insistência foi recompensada na reta final, quando Wesley Natã, revelado em Xerém e acionado no segundo tempo, participou da jogada que terminou com Hércules balançando as redes.

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O gol garantiu a vitória por 1 a 0 no tempo normal e deixou o confronto empatado no placar agregado, levando a decisão para os pênaltis. Na disputa, Nonato desperdiçou a quarta cobrança do Fluminense, enquanto Marlon Freitas converteu a penalidade decisiva e assegurou o Palmeiras na final da Libertadores.

Carlos Miguel defendeu o pênalti que ajudou a levar o Palmeiras à final da Libertadores
Carlos Miguel defendeu o pênalti que ajudou a levar o Palmeiras à final da Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
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