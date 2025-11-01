Empate de rival com Mirassol abre brecha para o Fluminense na briga pela Libertadores

A 31ª rodada do Brasileirão começou neste sábado (2) com um jogo importante nas pretensões do Fluminense na disputa por uma vaga na Libertadores. Com o empate entre Mirassol e Botafogo, o Tricolor pode abrir vantagem sobre o rival em caso de vitória contra o Ceará. O confronto será no domingo (2), às 16h (de Brasília).

Outra partida que os tricolores precisam ficar atentos é entre Bahia e Bragantino, que acontece simultaneamente ao do Flu contra o Vozão. O Tricolor de Aço está em 5º, com 49 pontos, e pode ser ultrapassado nessa rodada pelo time carioca, que passaria a ocupar a zona de classificação direta para a Libertadores. Isso porque a final continental entre Palmeiras e Flamengo, repectivamente líder e vice-líder do Brasileiro, fez com que o país ganhasse mais uma vaga.

O Fluminense iniciou a rodada em 6º, com 47 pontos, mas o Botafogofoi a 48 após o empate e assumiu a posição. Já o time paulista, tem 56 pontos e está em 4º. Se todos os resultados conspirarem a favor, a equipe de Zubeldía pode iniciar a próxima semana na quinta colocação.

Thiago Silva e Cano são desfalques contra o Ceará, mas Flu tem novidades

Flu precisa vencer para tentar vaga direta na Libertadores

A reta final do Fluminense no Brasileirão não será fácil e o time precisará de um bom aproveitamento para conquistar uma vaga direta na Libertadores. Depois do confronto contra o Ceará, enfrentará cinco dos seis times que ocupam o G6, além de Grêmio e São Paulo, que estão um pouco abaixo na tabela.

Dessa forma, para alcançar a vaga direta na competição continental via Campeonato Brasileiro, precisará vencer os confrontos diretos, especialmente contra Mirassol e Bahia, ambos no Maracanã, que sem sido o trunfo do time nessa temporada. Outro caminho é ser campeão da Copa do Brasil, em que tem semifinal marcada contra o Vasco.

100% como mandante, Zubeldía tem desafio de mudar histórico fora com Fluminense

Outro fato que pode favorecer o Fluminense é a proximidade dos jogos contra o Flamengo e o Palmeiras com a final da Libertadores, marcada para o dia 29. Nesse cenário, Filipe Luís e Abel Ferreira podem optar por poupar algumas peças no confronto. Como os finalistas disputam também o título brasileiro, dividirão as atenções entre as competições.

Jogos do Fluminense até o final do Brasileirão

31ª rodada - 2/11: Ceará x Fluminense 32ª rodada - 6/11: Fluminense x Mirassol 33ª rodada - 9/11: Cruzeiro x Fluminense 34ª rodada: Fluminense x Flamengo 35ª rodada: Palmeiras x Fluminense 36ª rodada: Fluminense x São Paulo 37ª rodada: Grêmio x Fluminense 38ª rodada: Fluminense Bahia

*A CBF ainda não confirmou as datas e horários dos jogos a partir da 34ª rodada

