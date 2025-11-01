menu hamburguer
Fluminense

Empate de rival com Mirassol abre brecha para o Fluminense na briga pela Libertadores

Tricolor está em sétimo lugar, mas pode chegar a quinto ao fim da rodada

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
21:16
Fluminense precisa vencer no Brasileirão para se manter firme na disputa por vaga na Libertadores
Fluminense precisa vencer no Brasileirão para se manter firme na disputa por vaga na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)
A 31ª rodada do Brasileirão começou neste sábado (2) com um jogo importante nas pretensões do Fluminense na disputa por uma vaga na Libertadores. Com o empate entre Mirassol e Botafogo, o Tricolor pode abrir vantagem sobre o rival em caso de vitória contra o Ceará. O confronto será no domingo (2), às 16h (de Brasília).

Outra partida que os tricolores precisam ficar atentos é entre Bahia e Bragantino, que acontece simultaneamente ao do Flu contra o Vozão. O Tricolor de Aço está em 5º, com 49 pontos, e pode ser ultrapassado nessa rodada pelo time carioca, que passaria a ocupar a zona de classificação direta para a Libertadores. Isso porque a final continental entre Palmeiras e Flamengo, repectivamente líder e vice-líder do Brasileiro, fez com que o país ganhasse mais uma vaga.

O Fluminense iniciou a rodada em 6º, com 47 pontos, mas o Botafogofoi a 48 após o empate e assumiu a posição. Já o time paulista, tem 56 pontos e está em 4º. Se todos os resultados conspirarem a favor, a equipe de Zubeldía pode iniciar a próxima semana na quinta colocação.

➡️ Thiago Silva e Cano são desfalques contra o Ceará, mas Flu tem novidades

Flu precisa vencer para tentar vaga direta na Libertadores

A reta final do Fluminense no Brasileirão não será fácil e o time precisará de um bom aproveitamento para conquistar uma vaga direta na Libertadores. Depois do confronto contra o Ceará, enfrentará cinco dos seis times que ocupam o G6, além de Grêmio e São Paulo, que estão um pouco abaixo na tabela.

Dessa forma, para alcançar a vaga direta na competição continental via Campeonato Brasileiro, precisará vencer os confrontos diretos, especialmente contra Mirassol e Bahia, ambos no Maracanã, que sem sido o trunfo do time nessa temporada. Outro caminho é ser campeão da Copa do Brasil, em que tem semifinal marcada contra o Vasco.

➡️ 100% como mandante, Zubeldía tem desafio de mudar histórico fora com Fluminense

Outro fato que pode favorecer o Fluminense é a proximidade dos jogos contra o Flamengo e o Palmeiras com a final da Libertadores, marcada para o dia 29. Nesse cenário, Filipe Luís e Abel Ferreira podem optar por poupar algumas peças no confronto. Como os finalistas disputam também o título brasileiro, dividirão as atenções entre as competições.

Jogos do Fluminense até o final do Brasileirão

  1. 31ª rodada - 2/11: Ceará x Fluminense
  2. 32ª rodada - 6/11: Fluminense x Mirassol
  3. 33ª rodada - 9/11: Cruzeiro x Fluminense
  4. 34ª rodada: Fluminense x Flamengo
  5. 35ª rodada: Palmeiras x Fluminense
  6. 36ª rodada: Fluminense x São Paulo
  7. 37ª rodada: Grêmio x Fluminense
  8. 38ª rodada: Fluminense Bahia

*A CBF ainda não confirmou as datas e horários dos jogos a partir da 34ª rodada

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Ceará, no Brasileirão
Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Ceará, no Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

