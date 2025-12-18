menu hamburguer
Thiago Silva recebe aval de treinador de gigante europeu; veja

Zagueiro rescindiu contrato com o Fluminense na última quarta-feira (17)

Gabriel Mota
Livre no mercado após deixar o Fluminense, Thiago Silva está em busca de um novo clube para 2026 e vem sendo especulado em gigantes europeus. Um deles é o Milan, seu ex-time, que recebeu o aval do treinador Massimiliano Allegri para negociar com o zagueiro brasileiro, segundo informação do jornalista Bruno Andrade, da "ESPN Brasil".

O Fluminense anunciou, na última quarta-feira (17), a rescisão contratual com Thiago Silva, decisão que foi tomada no dia anterior durante reunião no CT Carlos Castilho. O zagueiro deixa o Tricolor cerca de seis meses antes do término de seu contrato e a tendência é que retorne ao futebol europeu para os últimos capítulos de sua carreira.

Assim, o Milan surge como um dos principais candidatos a assegurar a contratação de Thiago Silva, que defendeu os Rossoneros entre 2009 ne 2012, quando se transferiu para o PSG. Atuando em San Siro, o brasileiro totalizou 119 partidas, com seis gols marcados e duas assistências concedidas. Apesar do interesse dos italianos, Thiago estaria de olho em um retorno para a Inglaterra e o Chelsea pode ser uma das opções.

Thiago Silva Fluminense Vasco
Thiago Silva é alvo do Milan (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C,)

Chelsea publicou vídeo de Thiago Silva após rescisão com o Fluminense

Horas após o Fluminense anunciar a saída de Thiago Silva, o Chelsea, seu ex-clube, publicou nas redes sociais um vídeo com lances do defensor, acompanhado da legenda "Thiago Silva é rei". Nos comentários da postagem, torcedores dos Blues levantaram a possibilidade de um retorno do ídolo ao futebol inglês.

A grande questão sobre o futuro de Thiago Silva está na promessa feita à sua esposa, Belle Silva, tendo afirmado que retornaria à Europa para encerrar a carreira próximo da família, que reside em Londres, onde os filhos do casal, Isago e Iago, atuam nas categorias de base do Chelsea. De toda forma, o Milan estaria pronto para recebe-lo.

