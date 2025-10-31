O advogado Ademar Arrais, ex-vice-presidente de planejamento estratégico do Fluminense, oficializou na noite desta quinta-feira (30) o lançamento da chapa "O Fluminense Tem Pressa", com foco na eleição presidencial do clube para o triênio 2026-2028. O evento aconteceu no salão nobre das Laranjeiras, reunindo apoiadores e nomes da oposição. O pleito ainda não tem data definida, mas, de acordo com o estatuto, deve ocorrer na segunda quinzena de novembro.

A data exata ainda não foi divulgada por conta do calendário de jogos do clube, ainda sem definição por parte da CBF. Nos útimos anos, a eleição aconteceu em um sábado, mas não existe qualquer obrigação de dia específico na semana de acordo com o estatuto tricolor.

O vice da chapa é Adyr Tourinho, executivo com passagem por multinacionais dos setores de petróleo, óleo e gás. Durante o evento, também foi confirmada a adesão do jornalista Ricardo Mazella, que havia se colocado como pré-candidato, ao grupo de Arrais.

Arrais, que integrou a gestão de Peter Siemsen, destacou sua contribuição na reforma estatutária que permitiu o voto direto para presidente e a criação da categoria sócio-futebol. Em discurso, o advogado criticou a possibilidade de o atual presidente, Mário Bittencourt, assumir o cargo de CEO em uma eventual SAF do Fluminense.

— Precisamos fazer os estudos adequados para que o Fluminense conheça seu real valor – o valor de Xerém, das dívidas, e tenha concorrência justa. Não podemos permitir que o presidente que negocia o futebol tenha interesse financeiro direto no negócio. Isso é imoral. O BTG, que assessora o processo, não pode estar fazendo propaganda para um candidato. A proposta é institucional ou política? — questionou Arrais em resposta ao repórter Lucas Ribeiro, do "O Globo".

A candidatura de Ademar tem como pilares a profissionalização da gestão, o fortalecimento da participação dos sócios e a transparência administrativa. Entre suas principais propostas estão a implementação imediata do voto online, o canal direto com o sócio-futebol, a fidelização do torcedor e a contratação de uma auditoria externa independente para avaliar a situação financeira do clube.

Antes do lançamento, Celso Barros, ex-presidente da Unimed-Rio, chegou a convidar Arrais para integrar sua chapa como vice, mas o advogado recusou. Durante o ato, uma faixa pedia a implementação do voto online, promessa feita, mas não cumprida, nas gestões de Mário Bittencourt. Arrais reforçou o compromisso:

Segundo os organizadores, a chapa já reuniu o número mínimo de 200 assinaturas de sócios contribuintes e proprietários necessário para oficializar a candidatura. A coleta das assinaturas poderá ocorrer entre 1º e 15 de novembro. Além de Ademar Arrais, a disputa eleitoral tricolor ainda conta com Mattheus Montenegro (situação), Celso Barros e Luis Monteagudo (oposição).

Ademar Arrais e Adyr Tourinho lançaram candidatura à presidência do Fluminense