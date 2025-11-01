O Fluminense terá dois desfalques importantes para enfrentar o Ceará, na 31ª rodada do Brasileirão, mas também tem novidades entre os relacionados. O capitão Thiago Silva e o artilheiro Germán Cano não viajaram para Fortaleza, onde acontece o confronto, no domingo (2), às 16h.

Por outro lado, Hércules, que deixou o campo com dores no jogo atrasado com o Vozão, na quarta-feira passada (29/10), viajou com a delegação, assim como Nonato, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Victor Lessa.

Após a vitória no Maracanã contra o time cearense, Zubeldía indicou a possibilidade do retorno do camisa 16. Sem jogar desde a eliminação na Sul-Americana, contra o Lanús, o jogador retorna em momento importante da temporada, especialmente nesta partida, em que o meio de campo sofre com o desfalque de Acosta e Bernal, suspensos, e Ganso, que faz transição para os trabalhos com o grupo.

— Nonato está bem. Ele teve cinco ou seis treinamentos em bom nível. É possível que seja considerado para a viagem para Fortaleza. Ganso está em transição. Não sei quando vai estar trabalhando com a equipe. Calculo que na próxima semana, mas não posso assegurar. O departamento médico pode ser mais preciso nessa situação — declarou o técnico argentino.

Provável escalação do Fluminense

Diante do cenário, a tendência é que Ignácio assuma a vaga deixada por Thiago Silva e forme dupla com Freytes. No comando do ataque, John Kennedy corre na frente pela titularidade, que alternou com Cano nos últimos jogos. O Moleque de Xerém voltou a ganhar espaço com Zubeldía e vem tendo boas atuações.

No meio de campo, como não conta com seus principais armadores, o treinador pode utilizar a formação de três volantes que funcionou com Renato Gaúcho, com Hércules na cabeça de área, e Martinelli e Nonato com maior liberdade para avançar. Outra possibilidade é colocar Lima na função, o que costuma acontecer, tendo ainda Lezcano como opção.

Assim, a provável escalação para enfrentar o Ceará é: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima (Nonato); Canobbio, Serna e John Kennedy.

O Tricolor soma 47 pontos e ocupa o sexto lugar na tabela, dentro da zona de classificação para a Conmebol Libertadores. Já o Ceará, com 35 pontos, é o 14º colocado e busca se afastar da parte de baixo da tabela.

Confira as informações do jogo entre Ceará x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X FLUMINENSE

BRASILEIRÃO - 31ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

