Vasco x Fluminense: CBF confirma jogos da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (29) a programação completa da sexta fase da Copa do Brasil, que corresponde às semifinais do torneio nacional. Fluminense, Vasco, Cruzeiro e Corinthians seguem na disputa pelo título e terão seus confrontos realizados entre os dias 10 e 14 de dezembro.

continua após a publicidade

A primeira partida da fase será entre Cruzeiro e Corinthians, marcada para o dia 10 de dezembro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. No dia seguinte, 11 de dezembro, Vasco e Fluminense fazem o clássico carioca no Maracanã, às 20h.

Os jogos de volta acontecem no domingo, 14 de dezembro. Em São Paulo, o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena, às 18h. Mais tarde, às 20h30, o Fluminense volta a enfrentar o Vasco, novamente no Maracanã, encerrando a fase que definirá os finalistas da competição.

continua após a publicidade

A entidade informou que os horários foram definidos após consenso entre a CBF, os clubes envolvidos e os detentores dos direitos de transmissão. As definições também consideraram aspectos climáticos e logísticos típicos do mês de dezembro.

A Copa do Brasil mantém o formato de confrontos eliminatórios em ida e volta, com o uso do árbitro de vídeo (VAR) em todas as partidas. O campeão da edição 2025 garantirá vaga direta na Libertadores de 2026 e receberá a premiação prevista no regulamento da competição.

continua após a publicidade

A CBF ainda deve anunciar, nas próximas semanas, detalhes operacionais sobre arbitragem, logística e credenciamento de imprensa para os quatro jogos da fase semifinal. Com o calendário definido, as equipes iniciam a preparação final para buscar um lugar na decisão da Copa Betano do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro