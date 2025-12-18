Mário Bittencourt se despede da presidência do Fluminense; Mattheus Montenegro toma posse

O Fluminense vive dias de ajustes internos enquanto inicia o planejamento da temporada 2026. Eleito no fim de novembro, Mattheus Montenegro assumirá oficialmente a presidência do clube na próxima sexta-feira (19) de dezembro, no Salão Nobre de Laranjeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A eleição ocorreu no dia 29 de novembro, e Montenegro contou com o apoio do atual presidente Mário Bittencourt, o que indica continuidade administrativa na condução do clube. Até a posse, a diretoria já trabalha de forma integrada na definição de diretrizes para o próximo ano.

Entre as primeiras mudanças da nova gestão está a retomada do cargo de diretor de planejamento esportivo, função que estava vaga desde a saída de Fred, em 2024. A recriação do posto foi uma das propostas apresentadas por Montenegro durante a campanha.

continua após a publicidade

O novo presidente tomará posse ao lado do vice-presidente geral Ricardo Tenório, que tem histórico no clube, tendo participado das gestões de 2009 e 2014, períodos marcados pela luta contra o rebaixamento. Atualmente, Tenório é vice de projetos especiais.

Mesmo antes da cerimônia oficial, o planejamento para 2026 já está em andamento. Mário Bittencourt, Mattheus Montenegro e o diretor de futebol Paulo Angioni discutem o cenário do elenco, avaliando possíveis saídas e reforços em conjunto com Zubeldía. A estimativa inicial aponta para quatro ou cinco contratações, número que pode variar conforme eventuais negociações ao longo da janela.

continua após a publicidade

As prioridades de mercado envolvem reforços para a zaga, pontas e a busca por um centroavante. O nome de Nino, atualmente no Zenit, é o principal alvo tricolor até o momento.

➡️Planejamento do Fluminense pode dar primeiros 'reforços' para Zubeldía

Fim da temporada para o Fluminense

Com a eliminação para o Vasco, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.