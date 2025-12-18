Destino revelado? Fora do Fluminense, Thiago Silva aparece em vídeo de gigante europeu
O Fluminense anunciou na quarta-feira (17) a rescisão contratual com Thiago Silva, decisão já definida na última terça-feira (16) durante reunião no CT Carlos Castilho. O zagueiro deixa o clube cerca de seis meses antes do término previsto em contrato, e a tendência é que retorne ao futebol europeu para os últimos capítulos de sua carreira. Em sintonia com o momento, o Chelsea divulgou um vídeo relembrando os gols marcados pelo jogador durante sua passagem pela Inglaterra.
Thiago Silva atuou pelo Chelsea entre 2020 e 2024, disputando 155 partidas, marcando nove gols e distribuindo cinco assistências, conquistando em 2021 a Champions League, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa. Além dos títulos, o jogador teve uma relação especial com a torcida, consolidando-se como um dos grandes ídolos recentes da história do clube.
Assim, horas após do Tricolor anunciar a saída do jogador, seu ex-clube publicou nas redes sociais um vídeo com lances do defensor, acompanhado da legenda "Thiago Silva é rei". Nos comentários da postagem, torcedores do Chelsea levantaram a possibilidade de um retorno do ídolo ao futebol inglês. Confira o vídeo compartilhado no Instagram:
Thiago Silva havia prometido à esposa, Belle Silva, que retornaria à Europa para encerrar a carreira próximo da família em Londres, onde os filhos do casal, Isago e Iago, atuam nas categorias de base do Chelsea. Ciente do desejo do zagueiro, a diretoria do Tricolor tentou estender o contrato, que iria até junho de 2026, mas respeitou a decisão do atleta.
Apesar de não ter sido convocado para a Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti, Thiago mantém o sonho de disputar sua quinta Copa do Mundo no ano que vem. Além dos Blues e do PSG, da França, o Milan é apontado como um dos possíveis destinos, segundo a imprensa europeia.
