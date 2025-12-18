menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Destino revelado? Fora do Fluminense, Thiago Silva aparece em vídeo de gigante europeu

Defensor atuou pelo Chelsea entre 2020 e 2024, com três títulos conquistados

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/12/2025
11:01
Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
imagem cameraThiago Silva comemora gol pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense anunciou na quarta-feira (17) a rescisão contratual com Thiago Silva, decisão já definida na última terça-feira (16) durante reunião no CT Carlos Castilho. O zagueiro deixa o clube cerca de seis meses antes do término previsto em contrato, e a tendência é que retorne ao futebol europeu para os últimos capítulos de sua carreira. Em sintonia com o momento, o Chelsea divulgou um vídeo relembrando os gols marcados pelo jogador durante sua passagem pela Inglaterra.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Thiago Silva atuou pelo Chelsea entre 2020 e 2024, disputando 155 partidas, marcando nove gols e distribuindo cinco assistências, conquistando em 2021 a Champions League, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa. Além dos títulos, o jogador teve uma relação especial com a torcida, consolidando-se como um dos grandes ídolos recentes da história do clube.

continua após a publicidade

Assim, horas após do Tricolor anunciar a saída do jogador, seu ex-clube publicou nas redes sociais um vídeo com lances do defensor, acompanhado da legenda "Thiago Silva é rei". Nos comentários da postagem, torcedores do Chelsea levantaram a possibilidade de um retorno do ídolo ao futebol inglês. Confira o vídeo compartilhado no Instagram:

Futuro de craque ⚽

Thiago Silva havia prometido à esposa, Belle Silva, que retornaria à Europa para encerrar a carreira próximo da família em Londres, onde os filhos do casal, Isago e Iago, atuam nas categorias de base do Chelsea. Ciente do desejo do zagueiro, a diretoria do Tricolor tentou estender o contrato, que iria até junho de 2026, mas respeitou a decisão do atleta.

continua após a publicidade

Apesar de não ter sido convocado para a Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti, Thiago mantém o sonho de disputar sua quinta Copa do Mundo no ano que vem. Além dos Blues e do PSG, da França, o Milan é apontado como um dos possíveis destinos, segundo a imprensa europeia.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Thiago Silva - Chelsea
Thiago Silva reage após partida do Chelsea, válida pela Champions League (Foto: Ben Stansall/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias