Fluminense

100% como mandante, Zubeldía tem desafio de mudar histórico fora com Fluminense

Tricolor enfrenta o Ceará fora de casa

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
05:59
Fluminense conseguiu sete pontos em três jogos com Zubeldía (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
O técnico Luis Zubeldía vive dois momentos distintos no Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Fluminense, o argentino transformou o Maracanã em um verdadeiro trunfo tricolor, com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido em cinco partidas como mandante. Fora de casa, no entanto, o desempenho segue o mesmo padrão que marcou sua passagem pelo São Paulo: um treinador que vence muito em casa, mas ainda não consegue repetir o rendimento longe dos próprios domínios.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Somando os períodos à frente de Fluminense e São Paulo, o histórico do técnico no Brasileirão evidencia esse contraste:

Zubeldía como mandante (São Paulo + Fluminense)

  1. 25 jogos
  2. 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
  3. 73% de aproveitamento
  4. 36 gols marcados (1,4 por jogo)
  5. 18 gols sofridos (0,7 por jogo)

Zubeldía como visitante (São Paulo + Fluminense)

  1. 23 jogos
  2. 4 vitórias, 8 empates e 11 derrotas
  3. 29% de aproveitamento
  4. 23 gols marcados (1,0 por jogo)
  5. 32 gols sofridos (1,4 por jogo)
Os números deixam claro: o argentino é altamente eficiente em jogos em casa, mas encontra dificuldades quando o mando é adversário. Pelo Fluminense, o recorte recente reforça a tendência. No Maracanã, venceu Botafogo (2x0), Atlético-MG (3x0), Juventude (1x0), Internacional (1x0) e Ceará (1x0) — cinco vitórias consecutivas e sem ser vazado. Já como visitante, empatou em 2 a 2 com o Sport e foi derrotado por 2 a 0 pelo Vasco e 2 a 1 pelo Mirassol.

O padrão acompanha o desempenho que Zubeldía apresentou em sua passagem pelo São Paulo. No clube paulista, ele chegou a somar vitórias expressivas no Morumbi, mas acumulou resultados irregulares fora, o que comprometeu a disputa direta pelas primeiras posições do campeonato.

Agora, no comando tricolor, o desafio é o mesmo: levar para fora de casa a consistência que construiu no Maracanã. O próximo teste será justamente neste domingo, contra o Ceará, na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Zubeldia durante a partida entre Fluminense e Juventude, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Zubeldia durante a partida entre Fluminense e Juventude, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

