100% como mandante, Zubeldía tem desafio de mudar histórico fora com Fluminense
Tricolor enfrenta o Ceará fora de casa
O técnico Luis Zubeldía vive dois momentos distintos no Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Fluminense, o argentino transformou o Maracanã em um verdadeiro trunfo tricolor, com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido em cinco partidas como mandante. Fora de casa, no entanto, o desempenho segue o mesmo padrão que marcou sua passagem pelo São Paulo: um treinador que vence muito em casa, mas ainda não consegue repetir o rendimento longe dos próprios domínios.
Somando os períodos à frente de Fluminense e São Paulo, o histórico do técnico no Brasileirão evidencia esse contraste:
Zubeldía como mandante (São Paulo + Fluminense)
- 25 jogos
- 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
- 73% de aproveitamento
- 36 gols marcados (1,4 por jogo)
- 18 gols sofridos (0,7 por jogo)
Zubeldía como visitante (São Paulo + Fluminense)
- 23 jogos
- 4 vitórias, 8 empates e 11 derrotas
- 29% de aproveitamento
- 23 gols marcados (1,0 por jogo)
- 32 gols sofridos (1,4 por jogo)
Os números deixam claro: o argentino é altamente eficiente em jogos em casa, mas encontra dificuldades quando o mando é adversário. Pelo Fluminense, o recorte recente reforça a tendência. No Maracanã, venceu Botafogo (2x0), Atlético-MG (3x0), Juventude (1x0), Internacional (1x0) e Ceará (1x0) — cinco vitórias consecutivas e sem ser vazado. Já como visitante, empatou em 2 a 2 com o Sport e foi derrotado por 2 a 0 pelo Vasco e 2 a 1 pelo Mirassol.
O padrão acompanha o desempenho que Zubeldía apresentou em sua passagem pelo São Paulo. No clube paulista, ele chegou a somar vitórias expressivas no Morumbi, mas acumulou resultados irregulares fora, o que comprometeu a disputa direta pelas primeiras posições do campeonato.
Agora, no comando tricolor, o desafio é o mesmo: levar para fora de casa a consistência que construiu no Maracanã. O próximo teste será justamente neste domingo, contra o Ceará, na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.
