Botafogo

Mirassol e Botafogo empatam sem gols em jogo sonolento pelo Brasileirão

Equipes fizeram partida fraca no Maião pela 31ª rodada

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
20:00
Mirassol e Botafogo empataram sem gols (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Mirassol e Botafogo empataram sem gols (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Em confronto direto por vaga na próxima Libertadores, neste sábado (1), no Maião, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Botafogo ficaram no empate sem gols em partida trágica tecnicamente e sonolenta. Um 0 a 0 justo, longe das expectativas do duelo criado por envolver briga na parte superior da tabela.

FERJ e clubes debatem critérios para uso do VAR no Carioca 2026

Com o resultado, os donos da casa permanecem na quarta colocação, com 56 pontos somados e larga vantagem para os que o perseguem. Como é o caso do Glorioso, que voltou ao G-6, agora com 48 pontos, mas podendo ser ultrapassado em caso de empate do Fluminense contra o Ceará.

Deserto de ideias

Mirassol e Botafogo protagonizaram um primeiro tempo triste no Maião. Chance mesmo só a finalização de Chico da Costa na trave de Léo Linck aos oito minutos de jogo. As equipes protagonizaram 45 minutos repletos de jogo físico, pouca efetividade no ataque e muitos erros de passe.

Os três volantes escalados por Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, deram maior proteção ao sistema defensivo, mas deixaram o time "travado". Santi Rodríguez não funcionou como um ponta pela esquerda e Chris Ramos ficou isolado no ataque. Faltou futebol, e o comandante da equipe carioca teve a oportunidade de mudar o cenário. Mas não fez.

Na volta do intervalo para o segundo tempo, o Botafogo não teve mudança tática e continuou longe da meta do Mirassol. Davide só promoveu trocas pontuais de peças e viu os donos da casa, em situação confortável, também não saindo para o risco. Uma postura reativa demais para as pretensões.

Foram raras as chegadas de ambos os lados e os números refletem isso: 2 a 1 em finalizações no gol para o Mirassol. Um jogo sonolento do início ao fim. Ficou o destaque positivo para Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, importante em cortes na primeira linha e no combate com o potente ataque do Mirassol. No resumo, um 0 a 0 sem graça no Maião.

Alexander Barboza foi o destaque do Botafogo contra o Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Alexander Barboza foi o destaque do Botafogo contra o Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 0 BOTAFOGO

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 1/11/2025, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Maião, em Mirassol (SP);
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Chico da Costa (MIR); Alex Telles, Vitinho, Newton e Artur (BOT)

ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Guilherme (Shaylon); Negueba (Renato Marques), Alesson (Carlos Eduardo) e Chico da Costa (Cristian).

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti):

Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton (Marquinhos), Marlon Freitas e Danilo; Artur, Santi Rodríguez (Jeffinho) e Chris Ramos (Arthur Cabral).

