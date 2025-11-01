Mirassol e Botafogo empatam sem gols em jogo sonolento pelo Brasileirão
Equipes fizeram partida fraca no Maião pela 31ª rodada
Em confronto direto por vaga na próxima Libertadores, neste sábado (1), no Maião, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Botafogo ficaram no empate sem gols em partida trágica tecnicamente e sonolenta. Um 0 a 0 justo, longe das expectativas do duelo criado por envolver briga na parte superior da tabela.
Com o resultado, os donos da casa permanecem na quarta colocação, com 56 pontos somados e larga vantagem para os que o perseguem. Como é o caso do Glorioso, que voltou ao G-6, agora com 48 pontos, mas podendo ser ultrapassado em caso de empate do Fluminense contra o Ceará.
Deserto de ideias
Mirassol e Botafogo protagonizaram um primeiro tempo triste no Maião. Chance mesmo só a finalização de Chico da Costa na trave de Léo Linck aos oito minutos de jogo. As equipes protagonizaram 45 minutos repletos de jogo físico, pouca efetividade no ataque e muitos erros de passe.
Os três volantes escalados por Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, deram maior proteção ao sistema defensivo, mas deixaram o time "travado". Santi Rodríguez não funcionou como um ponta pela esquerda e Chris Ramos ficou isolado no ataque. Faltou futebol, e o comandante da equipe carioca teve a oportunidade de mudar o cenário. Mas não fez.
Na volta do intervalo para o segundo tempo, o Botafogo não teve mudança tática e continuou longe da meta do Mirassol. Davide só promoveu trocas pontuais de peças e viu os donos da casa, em situação confortável, também não saindo para o risco. Uma postura reativa demais para as pretensões.
Foram raras as chegadas de ambos os lados e os números refletem isso: 2 a 1 em finalizações no gol para o Mirassol. Um jogo sonolento do início ao fim. Ficou o destaque positivo para Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, importante em cortes na primeira linha e no combate com o potente ataque do Mirassol. No resumo, um 0 a 0 sem graça no Maião.
FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 0 X 0 BOTAFOGO
31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 1/11/2025, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Maião, em Mirassol (SP);
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Chico da Costa (MIR); Alex Telles, Vitinho, Newton e Artur (BOT)
⚽ ESCALAÇÕES
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Guilherme (Shaylon); Negueba (Renato Marques), Alesson (Carlos Eduardo) e Chico da Costa (Cristian).
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti):
Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton (Marquinhos), Marlon Freitas e Danilo; Artur, Santi Rodríguez (Jeffinho) e Chris Ramos (Arthur Cabral).
Tudo sobre
