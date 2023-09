Fluminense de olho no G4



Em alta após classificação na Libertadores, o Fluminense volta à disputa do Brasileirão de olho em uma vaga no G4, a zona de classificação direta à fase de grupos da Liberta de 2024.



Com 35 pontos, o Tricolor ocupa atualmente a quinta posição na tabela com um ponto a menos que o Flamengo, quarto colocado. Uma vitória sobre o Fortaleza, portanto, faz o Flu ultrapassar o rival e entrar no grupo dos quatro primeiros colocados.