Tempo livre para ajustes



A pouca quantidade de jogos tem explicação. Após a rodada deste fim de semana, o futebol brasileiro será paralisado para a data Fifa. No caso do Tricolor, serão 12 dias sem jogos entre os duelos contra Fortaleza e Vasco.



Apesar da ausência de Fernando Diniz, que estará na Seleção Brasileiro, o período servirá para a comissão técnica preparar a forma física, técnica e tática do elenco de olho nas partidas decisivas contra o Inter.



Cabe destacar que, após o jogo contra o Cruzeiro, o Flu ainda terá outra semana livre até encarar o Inter no Maracanã. Ao contrário da data Fifa, esse intervalo terá a presença de Diniz e será importante para realizar os ajustes finais antes da semi.