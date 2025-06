Fluminense x Mamelodi: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fluminense e Mamelodi Sundowns se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), Estádio Hard Rock, em Miami. O confronto, válido pela terceira rodada da Mundial de Clubes da Fifa, terá transmissão da TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

continua após a publicidade

Com um empate ou uma vitória simples sobre o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, o time comandado por Renato Gaúcho estará na próxima fase do Mundial de Clubes, independentemente do resultado de Borussia Dortmund e Ulsan Hyunday.

Ficha do jogo FLU MAM 3ª Rodada Mundial de Clubes Data e Hora Quarta-feira, 25 de junho de 2025, às 16h (de Brasília) Local Estádio Hard Rock, em Miami Árbitro Anthony Taylor (ING) Assistentes Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING) Onde assistir

Em caso de um revés contra o Mamelodi, o Fluminense vai precisar torcer por uma derrota do Borussia Dortmund para o Ulsan Hyunday, equipe já eliminada do Mundial de Clubes. Vale lembrar que o regulamento da competição prevê confronto direto, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões vermelhos e amarelos e sorteio como critérios de desempate, respectivamente.

continua após a publicidade

O Fluminense vive boa fase sob o comando de Renato Gaúcho. Invicto há oito partidas, o time soma 17 jogos na atual passagem do treinador, com 12 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, desempenho que representa 76% de aproveitamento. Nesse período, o Tricolor marcou 33 gols (média de 1,9 por jogo) e sofreu 13 (0,8 por partida).

Fluminense se prepara para o último duelo na fase de grupo (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Sobre o Mamelodi Sundowns

Sediado em Pretória, o clube domina a elite nacional com uma coleção de títulos que impressiona. Desde a criação da Premier Soccer League, em 1996, os Masandawana levantaram o troféu da liga em 15 oportunidades (antes, na antiga National Football Leaguem, venceram 3 vezes) — um recorde absoluto no país.

continua após a publicidade

Neste ano, em 56 jogos, foram 38 vitórias, 8 empates e apenas 10 derrotas, com um impressionante aproveitamento de 73%. O time sul-africano alia eficiência ofensiva a uma defesa quase intransponível. Foram 109 gols marcados — média de 1,9 por partida — e apenas 34 sofridos, o que representa menos de um gol contra a cada dois jogos.

Boa parte desse poder ofensivo passa pelos pés de dois brasileiros. Lucas Ribeiro, revelado pelo Moto Club, e Arthur Sales, formado no Vasco, são protagonistas na temporada. Ribeiro é o vice-artilheiro da equipe, com 21 gols, e também quem mais distribuiu assistências, com 13 passes decisivos. Arthur aparece na terceira posição entre os garçons, com 9 assistências, e também na lista de goleadores, com 9 bolas na rede.

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Mamelodi Sundowns

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X MAMELODI SUNDOWNS

MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Hard Rock, em Miami

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ING)

🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

🖥️ VAR: A definir.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Nonato e Martinelli; Arias, Everaldo (Cano) e Canobbio. (Técnico: Renato Gaúcho)

MAMELODI SUNDOWNS: Williams; Mudau, Cupido, Kelana e Lunga; Mokoena, Zwane e Allende; Lucas Ribeiro, Rayners e Matthews. (Técnico: Miguel Cardoso)