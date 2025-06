NOVA JERSEY (EUA) — A regra deste Mundial de Clubes é diferente da que os times brasileiros estão acostumados e o Fluminense precisa ter cuidado ao enfrentar o Mamelodi Sundowns, na quarta-feira (25), pela terceira rodada da fase de grupos. Isso porque na competição, dois cartões amarelos bastam para que um jogador seja suspenso e fique fora das oitavas de final.

O Tricolor tem três jogadores pendurados para a partida contra os sul-africanos: Nonato, Keno e Martinelli possuem um cartão amarelo cada. Os dois primeiros foram decisivos na vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan, somando dois gols e uma assistência, e o terceiro é peça importante no meio de campo do time.

O camisa 8 é prata da casa e um dos titulares incontestáveis, sendo um dos jogadores com mais jogos na temporada, somando 27 — apenas Fábio, Serna, Arias e Hércules possuem mais. Já Nonato, começou como titular na estreia e fez grande partida, mudando o jogo ao sair do banco com Keno diante do Ulsan. O atacante, por sua vez, passou por problemas físicos nas semanas que antecederam o Mundial e por isso não tem sido titular, mas possui qualidades muito valorizadas por Renato.

Dessa maneira, o tópico entra para a lista de preocupações da comissão para escalar o time no jogo que será decisivo. Líder do Grupo G, o Flu pode empatar com a equipe sul-africana para se classificar e assim dependerá do resultado entre Borussia Dortmund e Ulsan para definir a colocação. Se tanto cariocas quanto alemães vencerem suas partidas, a liderança ficará pelos critérios de desempate.

Keno e Nonato comemoram gol do Fluminense contra Ulsan HD (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Pendurados do Mamelodi

O problema para o Flu é também o de seu adversário. O Mamelodi Sundowns, treinado por Miguel Cardoso, também possui três atletas nessa condição: os meias Teboho Mokoena e Marcelo Allende, titulares nos dois jogos, e o meia Tashreeq Matthews, que esteve entre os 11 iniciais na derrota apertada por 4 a 3 para o Borussia e contribuiu com uma assistência.

Entenda o regulamento do Mundial de Clubes

Cartões amarelos únicos na competição serão cancelados após as quartas de final. Ou seja, jogadores que concluíram os jogos das quartas de final sem receber o segundo amarelo, terão as punições zeradas para a semifinal.

Os jogadores que receberem o segundo cartão amarelo nas quartas de final, cumprem suspensão automática e, em caso de classificação de sua equipe, retornam na final da competição.