Com profissionais de scout espalhados por diferentes regiões do mundo, o Fluminense faz aposta num jogador do continente africano. O Tricolor anunciou, neste sábado (2), a contratação do atacante ganês Abraham Baffor, de 18 anos, para o time sub-20.



O jovem já desembarcou no Brasil e assinou contrato na sexta-feira (1º), no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. O vínculo é válido até julho de 2024.



