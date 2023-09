A torcida do Fluminense esgotou todos os ingressos para o jogo contra o Fortaleza, que acontece neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O Tricolor anunciou o término dos bilhetes por volta das 13h (de Brasília) deste sábado. Com o Maracanã fechado, a partida será disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.



