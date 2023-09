Três derrotas em 28 jogos



Desde o início de 2023, o Fluminense disputou 28 jogos no Maracanã e sofreu apenas três derrotas.



A primeira foi para o Botafogo, em 29 de janeiro, ainda pela Taça Guanabara. As outras duas aconteceram para o Flamengo - uma pelo jogo de ida da final do Carioca e outra no jogo de volta das oitavas da Copa Brasil.



Cabe destacar que o Flu era visitante nas duas derrotas para o rival rubro-negro.



Desde a última, que aconteceu em 1º de junho, o Tricolor disputou mais 10 partidas no estádio, com oito vitórias e dois empates.