AO VIVO: acompanhe a terça-feira (24) do Fluminense direto dos EUA

NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense finaliza nesta terça-feira (24) a preparação para enfrentar o Mamelodi Sundowns. O confronto, que vale uma vaga na próxima fase do Mundial de Clubes da Fifa 2025, será disputado nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília).

O Fluminense avança com vitória sobre o Mamelodi Sundowns, podendo ser primeiro ou segundo, conforme o resultado do Borussia Dortmund. Em caso de empate, fica com a liderança se o time alemão não vencer o Ulsan, mas se classifica em segundo se houver triunfo do Borussia. Já se perder, só segue na competição se o Dortmund também for derrotado e não tirar a diferença no saldo de gols; qualquer outro cenário elimina a equipe brasileira.

04h00: Ex-Fluminense e Mamelodi Sundowns analisa confronto decisivo no Mundial

O duelo entre Fluminense e Mamelodi Sundowns nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa 2025, despertou uma atenção especial em Fábio Costa. Primeiro brasileiro a atuar pelo time sul-africano, o ex-meia tricolor acompanha de perto o crescimento do Sundowns e fez questão de analisar o confronto em entrevista exclusiva ao Lance!. Leia a matéria completa aqui.

Joel Santana soma três passagens pelo Fluminense (Foto: Divulgação/ FFC)

04h05: Joel Santana revela ponto fraco do Mamelodi e dá a receita para o Fluminense vencer

Joel Santana não tem dúvidas: se entrar sério, o Fluminense vence o Mamelodi Sundowns e garante vaga na próxima fase do Mundial de Clubes. O ex-técnico do Tricolor e da seleção da África do Sul é voz autorizada para analisar o confronto que reúne duas escolas que ele conhece como poucos. Direto, como de costume, ele dispara — relaxamento e futebol não combinam. Leia a matéria completa aqui.