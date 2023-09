O Fluminense chega embalado após vencer o Olimpia fora de casa e garantir vaga na semifinal da Libertadores. No Brasileirão, a equipe ocupa a quinta posição na tabela e busca uma vitória para tentar entrar no G4.



O Fortaleza também vem de classificação continental. No meio de semana, o Tricolor do Pici venceu o América-MG e avançou às semifinais da Sul-Americana. A equipe vem de cinco vitórias seguidas na temporada e pode encostar no Flu se vencer a partida no Raulino de Oliveira.