Confira o impacto da ausência de John Kennedy nos números do Fluminense
Lesionado, jogador retorna em 2027
Lesionado desde agosto no confronto diante do Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil, John Kennedy permanece como o artilheiro do Fluminense na temporada, com 15 gols anotados. Passados 73 dias e 15 partidas desde a ruptura no ligamento cruzado anterior sofrida pelo camisa 9, as médias de gols marcados pelo time comandado por Marcão apresentaram variações.
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Apesar do tropeço do Tricolor para o Santos no último domingo (18) por 2 a 1, o treinador, que escalou Castillo no comando do ataque, viu o argentino balançar as redes logo aos quatro minutos de jogo. Contudo, em entrevista coletiva concedida após o apito final, Marcão foi questionado sobre a fase do setor ofensivo e destacou que a escolha dos titulares para o duelo de semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, será definida ao longo dos treinamentos da semana.
Números com e sem John Kennedy
Responsável por gols decisivos ao longo da temporada, John Kennedy faz mais falta na mística e como alternativa para o ataque tricolor do que no impacto matemático direto, ao menos é o que apontam os números. Até o momento da lesão, a equipe havia disputado 40 jogos na temporada e marcado 52 vezes, o que resultava em uma média de 1,3 gol feito por partida. No mesmo período, o time sofreu 41 gols, apresentando uma média de 1,02 gol sofrido.
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Após o desfalque ocorrido no confronto válido pela Copa do Brasil, em agosto, até o jogo contra o Santos no último domingo (18), o rendimento ofensivo permaneceu semelhante. Em 15 partidas disputadas, o Fluminense marcou 24 gols, gerando a média de 1,6 gol por jogo. O sistema defensivo, por sua vez, registrou uma queda de desempenho nesse recorte, com a média subindo para 1,26 gol sofrido por confronto.
O caráter decisivo do atacante na temporada
Mesmo com as médias ofensivas do time semelhantes desde que o fim da temporada de John Kennedy foi confirmado, o jogador viveu um 2026 em que todos os seus tentos tiveram caráter decisivo, somando 14 gols marcados pelo camisa 9 em competições oficiais no ano.
Para este levantamento, foram considerados decisivos apenas os gols que alteraram a condição do Fluminense no confronto. Aqueles que garantiram a vitória ou o empate; fossem abrindo o marcador para assegurar ao menos a igualdade no placar, considerando o resultado final, ou de fato balançando as redes, após estar em desvantagem.
Confira os gols, os adversários e o impacto dos feitos de John Kennedy
- Fluminense 2 x 1 Madureira — 14/01/2026 (Campeonato Carioca)
- Impacto: Gol da vitória
- Fluminense 2 x 1 Flamengo — 25/01/2026 (Campeonato Carioca)
- Impacto: Gol da vitória
- Botafogo 0 x 1 Fluminense — 01/02/2026 (Campeonato Carioca)
- Impacto: Gol da vitória
- Bahia 1 x 1 Fluminense — 05/02/2026 (Brasileirão)
- Impacto: Gol que abriu o placar e garantiu ao menos o empate, considerando o resultado final
- Remo 0 x 2 Fluminense — 12/03/2026 (Brasileirão)
- Impacto: Gol da vitória
- Fluminense 3 x 1 Corinthians — 01/04/2026 (Brasileirão)
- Impacto: Gol que abriu o placar e garantiu ao menos o empate, considerando o resultado final
- Coritiba 1 x 1 Fluminense — 04/04/2026 (Brasileirão)
- Impacto: Gol que garantiu o empate
- Santos 2 x 3 Fluminense — 19/04/2026 (Brasileirão)
- Impacto: Gol da vitória
- Fluminense 2 x 1 Chapecoense — 26/04/2026 (Brasileirão)
- Impacto: Gol da vitória
- Rivadavia 1 x 1 Fluminense — 06/05/2026 (Libertadores)
- Impacto: Gol que garantiu o empate
- Fluminense 2 x 2 Vitória — 09/05/2026 (Brasileirão)
- Impacto: Gol que abriu o placar e garantiu ao menos o empate, considerando o resultado final
- Fluminense 2 x 1 São Paulo — 16/05/2026 (Brasileirão)
- Impacto: Gol que abriu o placar e garantiu ao menos o empate, considerando o resultado final
- Fluminense 2 x 1 Bolívar — 19/05/2026 (Libertadores)
- Impacto: Gol da vitória
- Cruzeiro 1 x 1 Fluminense — 31/05/2026 (Brasileirão)
- Impacto: Gol que abriu o placar e garantiu ao menos o empate, considerando o resultado final
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