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Confira o impacto da ausência de John Kennedy nos números do Fluminense

Lesionado, jogador retorna em 2027

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 07:20
Atualizado há 1 hora
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John Kennedy com a camisa do Fluminense
John Kennedy se machucou contra o Vasco (Foto: Daniel Brasil/Código 19/Folhapress)

Lesionado desde agosto no confronto diante do Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil, John Kennedy permanece como o artilheiro do Fluminense na temporada, com 15 gols anotados. Passados 73 dias e 15 partidas desde a ruptura no ligamento cruzado anterior sofrida pelo camisa 9, as médias de gols marcados pelo time comandado por Marcão apresentaram variações.

➡️Marcão diz que Santos mereceu a vitória sobre o Fluminense no Maracanã

Apesar do tropeço do Tricolor para o Santos no último domingo (18) por 2 a 1, o treinador, que escalou Castillo no comando do ataque, viu o argentino balançar as redes logo aos quatro minutos de jogo. Contudo, em entrevista coletiva concedida após o apito final, Marcão foi questionado sobre a fase do setor ofensivo e destacou que a escolha dos titulares para o duelo de semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, será definida ao longo dos treinamentos da semana.

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Três jogadores com camisas listradas verde e grená se abraçam em comemoração no campo.
Fluminense terá que buscar a classificação para a final da Libertadores no Nubank Parque (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Números com e sem John Kennedy

Responsável por gols decisivos ao longo da temporada, John Kennedy faz mais falta na mística e como alternativa para o ataque tricolor do que no impacto matemático direto, ao menos é o que apontam os números. Até o momento da lesão, a equipe havia disputado 40 jogos na temporada e marcado 52 vezes, o que resultava em uma média de 1,3 gol feito por partida. No mesmo período, o time sofreu 41 gols, apresentando uma média de 1,02 gol sofrido.

➡️Veja gols em Fluminense x Santos: Peixe vira com Coutinho e Gabigol

Após o desfalque ocorrido no confronto válido pela Copa do Brasil, em agosto, até o jogo contra o Santos no último domingo (18), o rendimento ofensivo permaneceu semelhante. Em 15 partidas disputadas, o Fluminense marcou 24 gols, gerando a média de 1,6 gol por jogo. O sistema defensivo, por sua vez, registrou uma queda de desempenho nesse recorte, com a média subindo para 1,26 gol sofrido por confronto.

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O caráter decisivo do atacante na temporada

Mesmo com as médias ofensivas do time semelhantes desde que o fim da temporada de John Kennedy foi confirmado, o jogador viveu um 2026 em que todos os seus tentos tiveram caráter decisivo, somando 14 gols marcados pelo camisa 9 em competições oficiais no ano.

Para este levantamento, foram considerados decisivos apenas os gols que alteraram a condição do Fluminense no confronto. Aqueles que garantiram a vitória ou o empate; fossem abrindo o marcador para assegurar ao menos a igualdade no placar, considerando o resultado final, ou de fato balançando as redes, após estar em desvantagem.

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Confira os gols, os adversários e o impacto dos feitos de John Kennedy

    1.
  1. Fluminense 2 x 1 Madureira14/01/2026 (Campeonato Carioca)
    • Impacto: Gol da vitória
    2. 2.
  2. Fluminense 2 x 1 Flamengo25/01/2026 (Campeonato Carioca)
    • Impacto: Gol da vitória
    3. 3.
  3. Botafogo 0 x 1 Fluminense01/02/2026 (Campeonato Carioca)
    • Impacto: Gol da vitória
    4. 4.
  4. Bahia 1 x 1 Fluminense05/02/2026 (Brasileirão)
    • Impacto: Gol que abriu o placar e garantiu ao menos o empate, considerando o resultado final
    5. 5.
  5. Remo 0 x 2 Fluminense12/03/2026 (Brasileirão)
    • Impacto: Gol da vitória
    6. 6.
  6. Fluminense 3 x 1 Corinthians01/04/2026 (Brasileirão)
    • Impacto: Gol que abriu o placar e garantiu ao menos o empate, considerando o resultado final
    7. 7.
  7. Coritiba 1 x 1 Fluminense04/04/2026 (Brasileirão)
    • Impacto: Gol que garantiu o empate
    8. 8.
  8. Santos 2 x 3 Fluminense19/04/2026 (Brasileirão)
    • Impacto: Gol da vitória
    9. 9.
  9. Fluminense 2 x 1 Chapecoense26/04/2026 (Brasileirão)
    • Impacto: Gol da vitória
    10. 10.
  10. Rivadavia 1 x 1 Fluminense06/05/2026 (Libertadores)
    • Impacto: Gol que garantiu o empate
    11. 11.
  11. Fluminense 2 x 2 Vitória09/05/2026 (Brasileirão)
    • Impacto: Gol que abriu o placar e garantiu ao menos o empate, considerando o resultado final
    12. 12.
  12. Fluminense 2 x 1 São Paulo16/05/2026 (Brasileirão)
    • Impacto: Gol que abriu o placar e garantiu ao menos o empate, considerando o resultado final
    13. 13.
  13. Fluminense 2 x 1 Bolívar19/05/2026 (Libertadores)
    • Impacto: Gol da vitória
    14. 14.
  14. Cruzeiro 1 x 1 Fluminense31/05/2026 (Brasileirão)
    • Impacto: Gol que abriu o placar e garantiu ao menos o empate, considerando o resultado final
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