Lesionado desde agosto no confronto diante do Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil, John Kennedy permanece como o artilheiro do Fluminense na temporada, com 15 gols anotados. Passados 73 dias e 15 partidas desde a ruptura no ligamento cruzado anterior sofrida pelo camisa 9, as médias de gols marcados pelo time comandado por Marcão apresentaram variações.

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Apesar do tropeço do Tricolor para o Santos no último domingo (18) por 2 a 1, o treinador, que escalou Castillo no comando do ataque, viu o argentino balançar as redes logo aos quatro minutos de jogo. Contudo, em entrevista coletiva concedida após o apito final, Marcão foi questionado sobre a fase do setor ofensivo e destacou que a escolha dos titulares para o duelo de semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, será definida ao longo dos treinamentos da semana.

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Fluminense terá que buscar a classificação para a final da Libertadores no Nubank Parque (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Números com e sem John Kennedy

Responsável por gols decisivos ao longo da temporada, John Kennedy faz mais falta na mística e como alternativa para o ataque tricolor do que no impacto matemático direto, ao menos é o que apontam os números. Até o momento da lesão, a equipe havia disputado 40 jogos na temporada e marcado 52 vezes, o que resultava em uma média de 1,3 gol feito por partida. No mesmo período, o time sofreu 41 gols, apresentando uma média de 1,02 gol sofrido.

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Após o desfalque ocorrido no confronto válido pela Copa do Brasil, em agosto, até o jogo contra o Santos no último domingo (18), o rendimento ofensivo permaneceu semelhante. Em 15 partidas disputadas, o Fluminense marcou 24 gols, gerando a média de 1,6 gol por jogo. O sistema defensivo, por sua vez, registrou uma queda de desempenho nesse recorte, com a média subindo para 1,26 gol sofrido por confronto.

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O caráter decisivo do atacante na temporada

Mesmo com as médias ofensivas do time semelhantes desde que o fim da temporada de John Kennedy foi confirmado, o jogador viveu um 2026 em que todos os seus tentos tiveram caráter decisivo, somando 14 gols marcados pelo camisa 9 em competições oficiais no ano.

Para este levantamento, foram considerados decisivos apenas os gols que alteraram a condição do Fluminense no confronto. Aqueles que garantiram a vitória ou o empate; fossem abrindo o marcador para assegurar ao menos a igualdade no placar, considerando o resultado final, ou de fato balançando as redes, após estar em desvantagem.

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