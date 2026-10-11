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Com muitas mudanças, Marcão define Fluminense para enfrentar o Flamengo

De olho na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, treinador promove sete mudanças na equipe para o clássico deste domingo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 16:31
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Marcão na vitória do Fluminense sobre o Corinthians
Marcão na vitória do Fluminense sobre o Corinthians (Foto: Marcelo Estêvão/ Modus Focus/Folhapress)

O Fluminense está escalado para enfrentar o Flamengo neste domingo (11), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como antecipado pelo Lance!, o técnico Marcão optou por uma formação mista, preservando alguns titulares para a semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (14).

O Fluminense vai a campo contra o Flamengo com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Rodrigo Castillo.

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São sete mudanças em relação à equipe que goleou o Coritiba por 4 a 0, na última quinta-feira (8). Guga, Thiago Silva, Hércules, Ganso, Serna, Savarino e Hulk deixam o time titular. Entre os substitutos, Nonato e Canobbio retornam após cumprirem suspensão na rodada anterior.

Castillo ganha chance no ataque do Fluminense contra o Flamengo

A principal novidade é a presença de Rodrigo Castillo no comando do ataque. O argentino, que ainda não engrenou no Fluminense, será titular justamente contra o Flamengo, adversário diante do qual marcou dois gols na conquista da Recopa Sul-Americana pelo Lanús, em fevereiro deste ano.

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O centroavante assume a vaga de Hulk, que vinha sendo um dos principais destaques ofensivos do Fluminense sob o comando de Marcão antes do jogo com o Flamengo.

O Tricolor chega ao clássico na terceira colocação do Brasileirão, com 51 pontos, enquanto o Flamengo lidera a competição, com 61. Depois do Fla-Flu, a equipe volta ao Maracanã na quarta-feira (14), às 21h30, para enfrentar o Palmeiras pela ida da semifinal da Libertadores.

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Castillo será titular do Fluminense contra o Flamengo
Castillo, carrasco do Rubro-Negro na Recopa Sul-Americana de 2026, será titular do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
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