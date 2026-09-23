A redução gradual do limite de estrangeiros no Campeonato Brasileiro coloca o Fluminense diante de uma nova questão para a montagem do elenco nos próximos anos. Com nove jogadores de fora do país atualmente, o Tricolor já está exatamente no teto permitido em 2026 e verá esse número cair para oito a partir da próxima temporada.

A mudança aprovada pela CBF será progressiva. O limite de estrangeiros relacionados por partida passará para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030.

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Nesse cenário, a naturalização aparece como uma possibilidade para aliviar o impacto da nova regra. O processo já foi utilizado por jogadores de outros clubes, como Walter Kannemann, do Grêmio, que concluiu a naturalização brasileira em 2026 e deixou de ocupar uma das vagas destinadas a estrangeiros.

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No Fluminense, Germán Cano, Agustín Canobbio e Yeferson Soteldo aparecem como os casos mais avançados pelo tempo de permanência no Brasil.

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Cano, Canobbio e Soteldo aparecem mais próximos

Cano atua no futebol brasileiro desde janeiro de 2020, quando chegou ao Vasco, e permaneceu no país ao se transferir para o Fluminense em 2022. O argentino já supera com folga o período geral de quatro anos exigido para a naturalização ordinária.

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Canobbio está no Brasil desde 2022, quando foi contratado pelo Athletico-PR. O uruguaio também ultrapassa quatro temporadas no país e permaneceu no futebol brasileiro após acertar com o Fluminense.

A presença de Canobbio na Seleção Uruguaia não impede uma eventual naturalização brasileira. Uma coisa é a cidadania civil, outra é a elegibilidade para defender uma seleção. O atacante pode se naturalizar e deixar de ocupar vaga de estrangeiro no futebol brasileiro mesmo sem ter condições de atuar pela Seleção Brasileira.

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Soteldo também aparece nesse grupo. O venezuelano retornou ao futebol brasileiro em 2022 e permaneceu no país desde então, passando por Santos, Grêmio e Fluminense. Pelo tempo de permanência, também pode estar próximo de cumprir o requisito.

A confirmação individual, porém, depende da data em que cada jogador passou a ter residência por prazo indeterminado registrada na Polícia Federal. É esse registro, e não apenas o tempo atuando no futebol brasileiro, que entra na contagem oficial.

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Savarino e Serna aparecem na sequência no Fluminense

Savarino voltou ao Brasil em 2024, depois de período nos Estados Unidos. Mantida a residência contínua, o venezuelano se aproximaria do prazo geral de quatro anos em 2028.

Kevin Serna chegou ao Fluminense em 2024 e também ainda precisa acumular mais tempo no país. Freytes, Lucho Acosta, Julián Millán e Rodrigo Castillo têm passagens mais recentes e aparecem mais distantes do critério geral.

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O prazo pode ser reduzido em situações específicas previstas pela legislação, como nos casos de estrangeiros com filho brasileiro ou cônjuge ou companheiro brasileiro.

A naturalização também depende da iniciativa do próprio atleta e do cumprimento de outros requisitos, como capacidade de comunicação em português e situação penal regular.

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