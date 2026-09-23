Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Naturalização pode aliviar impacto de nova regra de estrangeiros no Fluminense

Cano, Canobbio e Soteldo já acumulam longo período no país e aparecem como os casos mais próximos diante da redução da cota a partir de 2027

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 17:25
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Soteldo comemora gol de Ganso no Fluminense
Soteldo comemora gol de Ganso no Fluminense (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

A redução gradual do limite de estrangeiros no Campeonato Brasileiro coloca o Fluminense diante de uma nova questão para a montagem do elenco nos próximos anos. Com nove jogadores de fora do país atualmente, o Tricolor já está exatamente no teto permitido em 2026 e verá esse número cair para oito a partir da próxima temporada.

Estádio Nubank Parque do Palmeiras antes de confronto com o Fortaleza

MPSP recomenda 4 mil ingressos para torcida do Fluminense contra o Palmeiras

Futebol Nacional
Há 3 horas
Serna celebra com os companheiros o gol da vitória do Fluminense diante do Remo

Com base definida, veja os jogadores que se tornaram pilares do Fluminense de Marcão

Fluminense
Há 11 horas
Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense

Thiago Silva completa 42 anos como referência técnica e pilar do Fluminense

Fluminense
Há 1 dia

A mudança aprovada pela CBF será progressiva. O limite de estrangeiros relacionados por partida passará para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030.

continua após a publicidade

➡️MPSP recomenda 4 mil ingressos para torcida do Fluminense contra o Palmeiras

Nesse cenário, a naturalização aparece como uma possibilidade para aliviar o impacto da nova regra. O processo já foi utilizado por jogadores de outros clubes, como Walter Kannemann, do Grêmio, que concluiu a naturalização brasileira em 2026 e deixou de ocupar uma das vagas destinadas a estrangeiros.

➡️Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

No Fluminense, Germán Cano, Agustín Canobbio e Yeferson Soteldo aparecem como os casos mais avançados pelo tempo de permanência no Brasil.

➡️Com base definida, veja os jogadores que se tornaram pilares do Fluminense de Marcão

Cano, Canobbio e Soteldo aparecem mais próximos

Cano atua no futebol brasileiro desde janeiro de 2020, quando chegou ao Vasco, e permaneceu no país ao se transferir para o Fluminense em 2022. O argentino já supera com folga o período geral de quatro anos exigido para a naturalização ordinária.

continua após a publicidade

Canobbio está no Brasil desde 2022, quando foi contratado pelo Athletico-PR. O uruguaio também ultrapassa quatro temporadas no país e permaneceu no futebol brasileiro após acertar com o Fluminense.

A presença de Canobbio na Seleção Uruguaia não impede uma eventual naturalização brasileira. Uma coisa é a cidadania civil, outra é a elegibilidade para defender uma seleção. O atacante pode se naturalizar e deixar de ocupar vaga de estrangeiro no futebol brasileiro mesmo sem ter condições de atuar pela Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Soteldo também aparece nesse grupo. O venezuelano retornou ao futebol brasileiro em 2022 e permaneceu no país desde então, passando por Santos, Grêmio e Fluminense. Pelo tempo de permanência, também pode estar próximo de cumprir o requisito.

A confirmação individual, porém, depende da data em que cada jogador passou a ter residência por prazo indeterminado registrada na Polícia Federal. É esse registro, e não apenas o tempo atuando no futebol brasileiro, que entra na contagem oficial.

continua após a publicidade

Savarino e Serna aparecem na sequência no Fluminense

Savarino voltou ao Brasil em 2024, depois de período nos Estados Unidos. Mantida a residência contínua, o venezuelano se aproximaria do prazo geral de quatro anos em 2028.

Kevin Serna chegou ao Fluminense em 2024 e também ainda precisa acumular mais tempo no país. Freytes, Lucho Acosta, Julián Millán e Rodrigo Castillo têm passagens mais recentes e aparecem mais distantes do critério geral.

continua após a publicidade

O prazo pode ser reduzido em situações específicas previstas pela legislação, como nos casos de estrangeiros com filho brasileiro ou cônjuge ou companheiro brasileiro.

A naturalização também depende da iniciativa do próprio atleta e do cumprimento de outros requisitos, como capacidade de comunicação em português e situação penal regular.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

German Cano comemora gol pelo Fluminense
German Cano comemora gol pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Futebol Nacional

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Há 2 horas
Estádio Nubank Parque do Palmeiras antes de confronto com o Fortaleza

Futebol Nacional

MPSP recomenda 4 mil ingressos para torcida do Fluminense contra o Palmeiras

Há 3 horas
Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Futebol Nacional

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

Há 4 horas
Torcedores do Vasco protestaram no aterro do Flamengo

Vasco

Torcedores do Vasco protestam por uso do Maracanã e cobram cumprimento de edital

Há 4 horas
Serna celebra com os companheiros o gol da vitória do Fluminense diante do Remo

Fluminense

Com base definida, veja os jogadores que se tornaram pilares do Fluminense de Marcão

Há 11 horas
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Há 23 horas
Mais LANCE!
Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense

Thiago Silva completa 42 anos como referência técnica e pilar do Fluminense

Castillo comemora o primeiro gol com a camisa do Fluminense no duelo contra o Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o Fluminense até 2030

Zuenir Ventura na Feira Nacional do Livro, em Ribeirão Preto

Fluminense lamenta morte de Zuenir Ventura, referência no jornalismo e tricolor apaixonado

Marcão em ação pelo Fluminense

Marcão, do Fluminense, tem 2º melhor aproveitamento entre técnicos do Brasileirão

Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Premiação Copa do Brasil

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Taça troféu da Libertadores

Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

Taça troféu da Libertadores

Palmeiras x Fluminense: Conmebol define datas da semi da Libertadores e mantém decisão no Nubank Parque

Hulk comemora gol contra o Corinthians

Aos 40, Hulk desafia o tempo e vira protagonista do Fluminense de Marcão

Marcão comanda treino do Fluminense

Fluminense respira antes de reta decisiva e ganha tempo para afinar o time

Daronco rodeado de jogadores em Athletico x Bahia

Lance em Athletico x Bahia revolta torcedores do Fluminense: 'Ainda prejudica'

Thiago Silva orienta Fluminense contra o Corinthians

Thiago Silva exalta maturidade do Fluminense, mas faz alerta: 'Não podemos sofrer gols assim'