O Fluminense se prepara para a reta decisiva da temporada, mas parte do patrimônio do clube segue espalhada pelo Brasil e pelo exterior. O Tricolor mantém jogadores emprestados em diferentes mercados, com alguns em situações de protagonismo e possibilidade de compra, até outros com pouco espaço.

Joaquín Lavega, no Coritiba, é quem mais chama atenção no grupo. Santi Moreno também recuperou minutos nos Estados Unidos, mas nomes como Rúben Lezcano, Lima e Gabriel Fuentes vivem cenários diferentes. O desempenho dos cedidos entra no radar do planejamento para 2027, principalmente nos casos de atletas que ainda possuem contratos longos com o clube.

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Como estão os emprestados do Fluminense?

Joaquín Lavega aproveitou o empréstimo ao Coritiba. O uruguaio soma 35 partidas e cinco gols na temporada e se estabeleceu entre os jogadores mais utilizados da equipe paranaense. O vínculo com o Fluminense vai até dezembro de 2029, enquanto o Coxa possui opção de compra ao fim do empréstimo, avaliada em cerca de US$ 3 milhões.

Santi Moreno também encontrou mais espaço depois de retornar à MLS. Pelo Dallas FC, o colombiano soma 24 partidas, quatro gols e três assistências entre a liga e a Leagues Cup. O empréstimo termina em dezembro e possui opção de compra. Seu contrato com o Fluminense vai até o fim de 2029.

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Rúben Lezcano tem sido utilizado com frequência no Olimpia, mas perdeu espaço entre os titulares nas últimas semanas. São 30 jogos, quatro gols e duas assistências pelo clube paraguaio. O meia foi cedido até dezembro com opção de compra e também possui vínculo com o Fluminense até 2029.

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Lelê teve o empréstimo ao Pafos prorrogado após agradar em sua primeira temporada no Chipre. O atacante marcou quatro gols em 15 jogos no primeiro período e já soma três gols e uma assistência em 11 partidas na temporada 2026/27. O novo empréstimo vai até maio de 2027 e mantém opção de compra.

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Lima começou o ano no América, do México, mas perdeu espaço após a saída de André Jardine. O empréstimo foi encerrado e o Fluminense acertou uma nova cessão, desta vez para o Santos, até dezembro. Desde que chegou à Vila Belmiro, o meia vem sendo utilizado principalmente saindo do banco. O vínculo com o Tricolor termina no fim de 2027.

Everaldo retornou ao Bahia por empréstimo em fevereiro. O atacante soma 26 jogos pelo clube baiano em 2026, com seis gols, mas perdeu espaço nas últimas rodadas. O contrato com o Fluminense termina em dezembro, mesma data do fim do empréstimo.

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Keno também está emprestado até o término do próprio vínculo com o Tricolor. No Coritiba, disputou dez partidas na temporada, sem gols ou assistências, e teve utilização limitada ao longo do ano. Seu contrato com o Fluminense acaba em dezembro.

David Terans fecha o grupo em situação semelhante. Emprestado ao Atlético-GO, o uruguaio ainda não entrou em campo em 2026 enquanto se recupera da ruptura no tendão de Aquiles sofrida quando defendia o Peñarol. O contrato com o Fluminense também termina no fim desta temporada.

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No caso dos jogadores que terão contrato com o Fluminense mesmo após o vínculo, cada atleta será avaliado pelo departamento de futebol. Um exemplo é o de Léo Jance, lateral que estava cedido ao Náutico e retornou antes do previsto, mas que não deve ser aproveitado.

O Tricolor segue com a rotina de treinamentos na Data-Fifa em preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro e, principalmente, a semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.

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