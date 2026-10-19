Análise: problemas defensivos ligam alerta no Fluminense de Marcão
Treinador fez pedido aos analistas do clube
Na semana do jogo mais importante do Fluminense na temporada, um alerta foi ligado na equipe após os últimos resultados. O time de Marcão, que se prepara para enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira (21) pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, sofreu três derrotas nas últimas três partidas, e alguns problemas se repetiram, como a transição defensiva e a má compactação das linhas.
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Nos tropeços contra o Flamengo e Santos pelo Brasileirão e no jogo de ida contra o Palmeiras, a recomposição foi um aspecto que pouco funcionou e, além disso, acabou punindo o Tricolor, mesmo jogando no Maracanã.
Não somente, mas especialmente na segunda etapa contra o Peixe, após sofrer a virada no placar, a dificuldade do time de propor o jogo em busca do resultado sem sofrer com os contra-ataques e bolas nas costas da defesa foi sensível. Na coletiva, Marcão disse ter notado a questão e feito pedido para os seus analistas.
O problema vem se repetindo
Fluminense x Santos
Na partida do último domingo (18) contra o Santos, a fragilidade na transição defensiva do Fluminense foi aumentando com o passar dos minutos, especialmente na segunda etapa. O Peixe, que não havia criado grandes oportunidades na metade inicial, passou a construir jogadas com facilidade e a penetrar de maneira efetiva na zaga tricolor.
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O gol de empate, marcado por Gabigol, surgiu de uma jogada rápida de Barreal e Cebolinha pela esquerda, passando pela intermediária com Neymar e, após assistência de Rodinei, concluída com a finalização do camisa 9. A jogada evidenciou saltos de linha mal executados e a descompactação entre os setores do time carioca.
Cinco minutos depois, Gabigol carregou a bola para o meio e atraiu a marcação de três jogadores do Fluminense. Com facilidade, encontrou Neymar e, após cruzamento de Bontempo, Coutinho virou o placar em mais um momento de desorganização defensiva dos donos da casa. A partir daquele instante, diversas oportunidades do adversário continuaram sendo construídas com base no desajuste e na dificuldade de recomposição do time de Marcão.
Fluminense x Palmeiras
Na partida de ida da semifinal da Libertadores, a questão defensiva apareceu de maneira cruel para o torcedor presente no Maracanã. O Fluminense empurrou o Palmeiras para trás e teve a posse de bola durante todo o primeiro tempo, porém de maneira ineficaz, pois viu Flaco López abrir o placar na primeira grande chance do Alviverde.
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O time de Abel Ferreira precisou de apenas poucos toques e de uma ultrapassagem de Piquerez para furar a zaga, deixando o argentino em plenas condições para balançar as redes do time de Marcão. No segundo gol, marcado por Marlon Freitas, a equipe tricolor priorizou a bola e se equivocou na hora de proteger a meta, deixando o volante sozinho dentro da área para finalizar, em mais um caso evidente de má comunicação entre as linhas.
Marcão disse ter notado problema nas linhas do Tricolor
Questionado na coletiva após a partida entre Fluminense e Santos sobre a capacidade da equipe de, em desvantagem no placar, equilibrar a busca pelo resultado com a responsabilidade defensiva e o resguardo com as costas da zaga, Marcão disse que o alinhamento dos setores foi um problema.
O treinador afirmou que ocorreram erros de posicionamento e que, junto de seus analistas, pretende resolver a questão para evitar a repetição das falhas de transição ocorridas contra o time de Cuca. A atenção sobre o tópico mostra-se fundamental, principalmente pelo fato de que, no segundo tempo do duelo contra o Peixe, o cenário foi semelhante ao que o clube carioca enfrentará no Nubank Parque desde o início, já que precisa buscar a vitória após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida.
— Pedimos aos nossos analistas para observarem essa situação importante. Em alguns momentos, eu pedia para estarmos mais próximos, mais perto, quando a nossa equipe atacava no último terço, e o Santos soube usar bem essa brecha. Precisamos equilibrar isso e entender de que maneira podemos fazer para não sofrermos com essas bolas. O Santos foi muito inteligente, tem um excelente treinador, soube defender bem e, na hora de atacar, empurrou a nossa equipe para trás — iniciou.
— Isso dificultou a nossa retomada no jogo porque não conseguimos juntar as nossas linhas. As nossas linhas estavam muito preocupadas em sofrer essas bolas nas costas em vez de recuperar a posse internamente. Esse ajuste teremos de fazer, porque pode voltar a acontecer no jogo de quarta-feira — complementou o comandante Tricolor.
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