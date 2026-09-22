O Fluminense terá que levar a nova limitação de jogadores estrangeiros em consideração nas próximas montagens de elenco. Atualmente com nove atletas de fora do Brasil no grupo principal, exatamente o máximo permitido, o Tricolor verá o número de estrangeiros autorizados em súmula cair ano após ano a partir de 2027.

A mudança foi aprovada pela CBF, clubes e federações nesta segunda-feira (21). O limite atual de nove estrangeiros relacionados por partida cairá para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030. A regra vale para a súmula do Campeonato Brasileiro e não estabelece, por si só, um teto de estrangeiros que podem ter contrato com cada clube.

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Hoje, o Fluminense conta no elenco principal com Germán Cano, Juan Pablo Freytes, Agustín Canobbio, Yeferson Soteldo, Kevin Serna, Luciano Acosta, Jefferson Savarino, Julián Millán e Rodrigo Castillo. São nove estrangeiros. É importante ressaltar que o Tricolor votou a favor da redução.

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Fluminense encaixa no limite de 2027, mas terá pouca margem

Cano é o único dos nove estrangeiros do elenco principal cujo contrato termina ainda em dezembro de 2026. Caso não haja renovação, o Fluminense começaria 2027 com oito dos atuais estrangeiros ainda vinculados, exatamente a quantidade que poderá ser relacionada por partida.

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Canobbio, Freytes, Soteldo, Serna e Lucho Acosta possuem contratos até o fim de 2028. Savarino e Millán têm vínculo até dezembro de 2029, enquanto Castillo assinou até o fim de 2030.

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Isso significa que, desconsiderando novas contratações e possíveis retornos de empréstimo, o Fluminense poderia entrar em 2027 dentro do limite sem precisar necessariamente abrir mão de nenhum dos estrangeiros com vínculo vigente.

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A margem, entretanto, seria zero. Uma nova contratação internacional obrigaria Marcão, ou quem estiver no comando da equipe, a deixar pelo menos um estrangeiro fora da relação para cada partida do Brasileirão.

Outro fator aumenta a necessidade de planejamento. O Fluminense tem estrangeiros emprestados que ainda possuem contratos longos e podem voltar ao clube para 2027.

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Santiago Moreno está cedido ao FC Dallas até o fim desta temporada e tem vínculo com o Tricolor até 2029. O clube norte-americano possui opção para realizar a transferência em definitivo. Rubén Lezcano, também com contrato até 2029, está emprestado ao Olimpia por uma temporada, igualmente com opção de compra. Joaquín Lavega pertence ao Fluminense até dezembro de 2029 e disputa 2026 pelo Coritiba por empréstimo.

Caso os três retornem e permaneçam no elenco, o número potencial de estrangeiros vinculados e disponíveis ao grupo principal em 2027 poderia chegar a 11, considerando os oito atuais com contrato para a próxima temporada.

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2028 já exige uma escolha do Fluminense

O maior impacto sobre os contratos atualmente existentes aparece em 2028. A CBF permitirá apenas sete estrangeiros por súmula naquela temporada. O Fluminense, entretanto, possui oito jogadores do atual elenco principal com contrato válido durante todo o ano: Canobbio, Freytes, Soteldo, Serna, Lucho Acosta, Savarino, Millán e Castillo.

Mesmo sem contratar nenhum novo estrangeiro e sem reintegrar os atletas atualmente emprestados, a configuração contratual atual já excederia em um jogador o limite por partida.

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Isso não significa que o Fluminense será obrigado a vender um atleta. Como a restrição é para a relação de cada jogo, o clube pode manter mais estrangeiros no elenco e fazer escolhas a cada rodada. Na prática, porém, um grupo com muitos jogadores de fora do país reduziria as opções disponíveis para a comissão técnica e poderia deixar atletas importantes sistematicamente fora da súmula.

A queda gradual do teto também passa a pesar em negociações realizadas antes de 2028. Um estrangeiro contratado, por exemplo, com vínculo de três ou quatro temporadas ocuparia uma das vagas justamente quando a quantidade disponível estará diminuindo.

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Em 2029, o limite cairá novamente, desta vez para seis estrangeiros relacionados.

Cinco contratos importantes terminam ao fim de 2028: Canobbio, Freytes, Soteldo, Serna e Lucho Acosta. Pela fotografia atual dos vínculos, Savarino, Millán e Castillo seriam os três estrangeiros do elenco principal ainda contratados para 2029.

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Lavega, Lezcano e Santi Moreno também possuem contratos até o fim daquele ano. Se todos retornassem de empréstimo e fossem mantidos pelo Fluminense, o clube teria exatamente seis estrangeiros vinculados dentro desse grupo, mesma quantidade máxima permitida na súmula.

A situação evidentemente pode mudar até lá, seja por vendas, empréstimos, renovações ou novas contratações.

Para 2030, quando a CBF reduzirá o limite a cinco estrangeiros, Castillo é atualmente o único desses jogadores com contrato já garantido para a temporada. O atacante argentino assinou vínculo até dezembro daquele ano.

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