Zico é eleito o maior ídolo da história do Flamengo em votação popular
Ídolo máximo de uma das gerações mais vitoriosas do Flamengo, Zico foi eleito o maior ídolo da história do clube
Ídolo máximo de uma das gerações mais vitoriosas do Flamengo, Zico foi eleito o maior ídolo da história do clube em votação popular promovida pelo Lance!. Depois de também liderar o ranking elaborado por dez jornalistas, o ex-meia conquistou a preferência dos torcedores e ficou com o primeiro lugar na enquete.
Zico recebeu 84% dos votos, seguido por Arrascaeta, com 8%, e Gabigol, com 4%. Leandro terminou na quarta colocação, com 3%, enquanto Júnior fechou a votação com 1%.
A escolha popular confirmou o resultado da pesquisa jornalística. Entre os dez profissionais ouvidos pelo Lance!, Zico também terminou na primeira colocação, com 50 pontos, à frente de Júnior, que somou 33. Gabigol e Leandro empataram na terceira posição, com 20 pontos cada, enquanto Arrascaeta completou a lista dos cinco finalistas, com 17 pontos.
Como foi realizada a pesquisa de maior ídolo da história do Flamengo?
Inicialmente, o Lance! ouviu dez jornalistas, sendo cinco da própria equipe e outros cinco de veículos de comunicação externos. Cada profissional montou um top 5 com os maiores ídolos da história do Flamengo. A votação atribuiu cinco pontos ao primeiro colocado, quatro ao segundo, três ao terceiro, dois ao quarto e um ao quinto.
Ao fim da apuração, Zico liderou o ranking, com 50 pontos. Júnior ficou na segunda posição, com 33, seguido por Gabigol e Leandro, que somaram 20 pontos cada. Arrascaeta, com 17 pontos, completou os cinco finalistas.
Em seguida, o Lance! abriu uma votação popular para que os torcedores escolhessem o maior ídolo entre os cinco finalistas. Zico confirmou o favoritismo e foi eleito com 84% dos votos, seguido por Arrascaeta (8%), Gabigol (4%), Leandro (3%) e Júnior (1%).
História de Zico pelo Flamengo
Arthur Antunes Coimbra, o Zico, é considerado o maior ídolo da história do Flamengo e um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Revelado pelo clube, o ex-meia construiu uma trajetória histórica com a camisa rubro-negra, marcada por gols, títulos e protagonismo em uma das gerações mais vitoriosas da equipe.
Em duas passagens pelo Flamengo, entre 1971 e 1983 e de 1985 a 1989, Zico se tornou referência técnica e liderança do elenco. Conhecido pela qualidade nas cobranças de falta, visão de jogo e capacidade de finalização, marcou época no clube e conquistou uma identificação histórica com a torcida.
O principal momento de sua trajetória aconteceu em 1981. Naquele ano, Zico foi protagonista das conquistas da Libertadores e do Mundial Interclubes. Na decisão mundial contra o Liverpool, marcou dois gols na vitória por 3 a 0, em Tóquio, no Japão, resultado que colocou o Flamengo no topo do futebol mundial.
Além das conquistas internacionais, o Galinho também foi peça fundamental nos títulos do Campeonato Brasileiro de 1980, 1982, 1983 e 1987. Ao longo de sua trajetória, tornou-se o maior artilheiro da história do Flamengo, com 508 gols em 732 partidas oficiais.
Mesmo depois de encerrar a carreira como jogador, Zico manteve sua ligação com o clube e permaneceu como uma das principais referências da história rubro-negra.
Títulos conquistados por Zico pelo Flamengo
- Mundial Interclubes: 1981
- Copa Libertadores: 1981
- Campeonato Brasileiro: 1980, 1982, 1983 e 1987*
- Campeonato Carioca: 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial), 1981 e 1986
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