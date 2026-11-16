Arrascaeta está de volta ao Flamengo. Depois de defender a seleção uruguaia na vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, na La Bombonera, o camisa 10 se reapresentou ao clube neste domingo (15), no Ninho do Urubu. O meia participou diretamente de um dos gols da Celeste, com uma assistência, e não apresentou problemas físicos, apesar de ter recebido uma pancada durante a partida, em uma entrada de Enzo Fernández.

Jogadores do Uruguai comemora gol contra a Argentina (Foto: Divulgação)

O retorno antecipado faz parte do planejamento para a sequência da temporada. Arrascaeta não participará do amistoso do Uruguai contra a República Dominicana, no dia 17, e já está de volta ao Rio de Janeiro para iniciar a preparação visando ao compromisso contra o Athletico, na quarta-feira (18). O jogador ainda esteve na Gávea neste domingo para participar das homenagens pelos 131 anos do Flamengo, com a inauguração de seu busto.

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A princípio, o uruguaio retorna inteiro e sem qualquer intercorrência. O departamento médico rubro-negro, naturalmente, acompanhará de perto sua condição nos próximos dias. O cuidado tem explicação: em 2026, as convocações para a seleção uruguaia foram acompanhadas por episódios distintos, incluindo duas lesões que afastaram o meia dos gramados.

Como foram os retornos de Arrascaeta das Datas Fifa em 2026?

1º — Data Fifa de março: retorno sem sustos e titularidade contra o Santos

Na primeira Data Fifa da temporada, Arrascaeta retornou sem intercorrências físicas e rapidamente voltou a ser protagonista com a camisa rubro-negra. O meia foi titular na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Santos, em 5 de abril, e permaneceu em campo por 86 minutos.

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Números de Arrascaeta contra o Santos:

86 minutos em campo

2 finalizações, nenhuma no alvo

2 passes decisivos

2 cruzamentos certos em 3 tentativas

1 drible certo em 2 tentativas

1 grande chance perdida

1 pênalti sofrido

Arrascaeta em Flamengo x Santos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Foi um retorno tranquilo, sem problemas físicos e com participação importante na vitória do Flamengo. O uruguaio voltou diretamente ao time titular e mostrou estar em condições de seguir à disposição da comissão técnica.

2º — Pausa para a Copa do Mundo: lesão na panturrilha e ausência no Mundial

O período mais complicado de 2026 aconteceu durante a pausa para a Copa do Mundo. Arrascaeta se apresentou à seleção uruguaia ainda em recuperação de uma fratura na clavícula, sofrida quando defendia o Flamengo. Durante os treinamentos com a Celeste, porém, sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e não conseguiu disputar o Mundial.

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Arrascaeta com a seleção do Uruguai na preparação para a Copa (Foto: Reprodução)

O problema prolongou o período de ausência do meia. Depois de ficar fora desde o fim de abril, o camisa 10 voltou a atuar apenas em 22 de julho, na vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, pela 19ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, entrou aos 22 minutos do segundo tempo, no lugar de Bruno Henrique, e permaneceu em campo por 21 minutos.

Números de Arrascaeta contra a Chapecoense:

21 minutos em campo

1 grande chance criada

2 passes decisivos

91% de acerto nos passes

Na ocasião, o técnico Leonardo Jardim explicou que o planejamento era devolver ritmo de jogo ao uruguaio sem comprometer a estrutura da equipe.

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— Como todos sabem, o Arrasca é um jogador importante para nós, um jogador que necessita de ritmo de jogo porque evolui. Todos os anos têm sido mais ou menos unânimes que ele tem uma evolução ao longo da temporada. Essa parada acho que foi péssima, porque ele já vinha em uma crescente grande, principalmente no último mês antes de lesionar a clavícula — disse Jardim.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

— Agora nosso objetivo é trabalhar e dar a ele, assim que possível, um ritmo de jogo sem prejudicar a estrutura da equipe, já que a estrutura da equipe nunca pode ser prejudicada. Mas é para que ele ganhe aquela forma para ele, a médio prazo, nos ajudar com todas as suas capacidades — completou.

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3º — Data Fifa de setembro: fratura no punho e recuperação acelerada

A convocação de setembro trouxe um novo problema físico. Arrascaeta vinha tendo boa atuação no amistoso contra a Coreia do Sul, em 28 de setembro, quando marcou um gol e deu uma assistência. No entanto, sofreu uma fratura no punho esquerdo durante a partida e precisou passar por cirurgia.

Arrascaeta com tipoia (Foto: Divulgação/Uruguai)

O meia ficou fora de combate até 23 de outubro, quando voltou a atuar diante do Estudiantes, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Foram cerca de 25 dias entre a lesão e o retorno aos gramados, em uma recuperação mais rápida do que o inicialmente esperado.

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Arrascaeta conseguiu ficar à disposição do Flamengo para a partida decisiva, mas o time rubro-negro acabou eliminado da competição. Mesmo com o retorno antecipado, a lesão representou mais uma preocupação física relacionada a um compromisso pela seleção uruguaia.

Arrascaeta na eliminação do Flamengo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

4º — Data Fifa de novembro: retorno positivo e participação decisiva

O cenário mais recente é, até aqui, o mais tranquilo. Arrascaeta foi titular do Uruguai na vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, na La Bombonera, e participou diretamente de um dos gols da equipe com uma assistência. O meia atuou por 76 minutos e deixou o campo sem apresentar problemas físicos.

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Números de Arrascaeta contra a Argentina:

76 minutos em campo 1 assistência 4 passes decisivos 1 grande chance criada 3 cruzamentos certos 2 dribles, sendo 1 certo 35 ações com a bola

Arrascaeta, do Flamengo, foi destaque na vitória do Uruguai (Foto: Reprodução)

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Durante a partida, o camisa 10 sofreu uma entrada de Enzo Fernández, mas não sentiu qualquer consequência. Com a liberação antecipada da seleção, retornou ao Flamengo antes do amistoso contra a República Dominicana, marcado para o dia 17, e se reapresentou neste domingo.

Agora, a comissão técnica e o departamento médico acompanharão sua condição na preparação para o duelo com o Athletico, na quarta-feira (18). A expectativa inicial é positiva, e o meia volta sem apresentar problemas físicos após defender o Uruguai.

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Flamengo monitora condição de Arrascaeta

O retrospecto de 2026 mostra que o retorno de novembro representa um alívio para o Flamengo. Depois de duas lesões sofridas em compromissos ou atividades com a seleção uruguaia, o meia volta sem problemas físicos aparentes e com participação importante no amistoso contra a Argentina.

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A pancada sofrida na La Bombonera não trouxe consequências, mas o clube acompanhará sua condição de perto nos próximos dias. Com o calendário entrando em uma fase decisiva, ter Arrascaeta à disposição e em boas condições físicas é uma notícia positiva para a comissão técnica.

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