O Flamengo teve uma novidade importante no treino desta segunda-feira (16). Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, Lucas Paquetá participou das atividades com o restante do elenco e deu mais um passo para ficar à disposição da comissão técnica na sequência do Brasileirão.

O meia vinha realizando trabalhos no campo e, nesta segunda, treinou normalmente com os companheiros. Durante a atividade, utilizou um adesivo estabilizador na articulação do joelho esquerdo.

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Paquetá com os demais jogadores do Flamengo durante treino (Foto: Reprodução)

Com o retorno de Paquetá, o Flamengo esvaziou seu departamento médico durante a Data Fifa. Além do camisa 20, Danilo e Alex Sandro também voltaram a treinar com o grupo. O primeiro se recuperou de uma fratura na mandíbula, enquanto o lateral-esquerdo tratou de um edema muscular na coxa esquerda.

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Paquetá vai para o jogo do Flamengo contra o Athletico?

A presença de Lucas Paquetá na partida contra o Athletico ainda não está confirmada. O meia será avaliado pela comissão técnica até o momento do confronto. Além do treino desta segunda, o jogador também participará das atividades de terça-feira, quando o elenco tem trabalho agendado para as 16h.

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O Flamengo enfrenta o Athletico na quarta-feira, às 20h30, pela 35ª rodada do Brasileirão. Uma vitória dará mais um passo ao Rubro-Negro na disputa pelo título. O Palmeiras, concorrente direto na briga pela taça, encara o Cruzeiro na mesma rodada.

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