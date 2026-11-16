Quem é o maior ídolo da história do Flamengo? Vote!

Em diferentes gerações, o Flamengo construiu sua história com grandes jogadores e personagens que marcaram época com a camisa rubro-negra. Mas, na sua opinião, torcedor, quem é o maior ídolo da história do Mengão? Vote na pesquisa do Lance! na enquete abaixo!

Para chegar aos nomes dos cinco jogadores, o Lance! ouviu dez jornalistas, que escolheram seus respectivos top 5. Terminadas as entrevistas, foi montado um ranking geral. Cada primeira colocação valeu cinco pontos, a segunda posição, quatro pontos, a terceira, três pontos, a quarta, dois pontos, e a quinta, um ponto.

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Com isso, foram selecionados como postulantes ao posto de maior ídolo do Flamengo: Zico, Júnior, Gabigol, Leandro e Arrascaeta. Zico liderou a votação dos jornalistas com 50 pontos, seguido por Júnior, que somou 33. Gabigol e Leandro aparecem empatados na terceira colocação, com 20 pontos cada, enquanto Arrascaeta completa a lista, com 17 pontos.

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Ranking dos maiores ídolos do Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

Confira um pouco mais sobre a história dos postulantes a maior ídolo da história do Flamengo

Zico

Arthur Antunes Coimbra, o Zico, é considerado o maior ídolo da história do Flamengo. Revelado pelo clube, o Galinho de Quintino construiu uma trajetória marcante entre 1971 e 1983, com uma segunda passagem de 1985 a 1989. Ao todo, disputou 732 partidas e marcou 508 gols. Foi protagonista das principais conquistas da geração mais vitoriosa do clube, incluindo a Libertadores e o Mundial Interclubes de 1981, além dos Campeonatos Brasileiros de 1980, 1982, 1983 e 1987. Também conquistou sete títulos cariocas.

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Júnior

Leovegildo Lins da Gama Júnior, conhecido como Júnior, é outro personagem fundamental na história rubro-negra. O lateral-esquerdo e meio-campista teve duas passagens pelo Flamengo, entre 1974 e 1984 e de 1989 a 1993, disputando 875 partidas, o tornando o jogador que mais vestiu o manto rubro-negro. Foi companheiro de Zico na geração campeã da Libertadores e do Mundial de 1981, além dos Brasileiros de 1980, 1982, 1983 e 1992. Também conquistou seis Campeonatos Cariocas. Pela qualidade técnica e identificação com o clube, recebeu o apelido de Maestro.

Gabigol

Gabriel Barbosa, o Gabigol, entrou para a história recente do Flamengo como um dos principais protagonistas de uma geração vitoriosa. Contratado em 2019, o atacante foi decisivo nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro daquele ano, marcando os gols do título continental na final contra o River Plate. Em sua passagem pelo clube, também conquistou outra Libertadores em 2022, dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024), entre outros títulos. Ficou marcado pela capacidade de decidir jogos importantes e pela identificação com a torcida.

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Leandro

Leandro é um dos maiores laterais-direitos da história do futebol brasileiro e uma referência para a torcida do Flamengo. Revelado pelo clube, defendeu a equipe profissional entre 1978 e 1990 e construiu toda a sua trajetória no futebol brasileiro com a camisa rubro-negra. Foi peça importante na geração que conquistou a Libertadores e o Mundial Interclubes de 1981, além dos Campeonatos Brasileiros de 1980, 1982, 1983 e 1987. Reconhecido pela qualidade técnica, inteligência tática, versatilidade e eterna fidelidade ao clube, é lembrado como um dos grandes nomes da história do Rubro-Negro.

Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 e rapidamente se tornou um dos principais jogadores do elenco. O meia uruguaio conquistou espaço com sua qualidade técnica, visão de jogo e participação decisiva em momentos importantes. Desde então, foi protagonista de uma geração que conquistou três Libertadores (2019, 2022 e 2025), três Campeonatos Brasileiros (2019, 2020 e 2025), além de outras taças nacionais e estaduais. Com gols, assistências e atuações decisivas, construiu uma forte identificação com a torcida e se consolidou entre os grandes da história rubro-negra.