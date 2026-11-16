A história de Arrascaeta e Bruno Henrique no Flamengo ganhou um novo capítulo neste domingo (15), dia em que o clube completa 131 anos. Os dois ídolos tiveram seus bustos inaugurados na Gávea, em uma homenagem que eterniza a trajetória da dupla com a camisa rubro-negra. Responsável pelas esculturas, o artista Edu Santos, de 45 anos, natural de Piracicaba (SP) e torcedor do Flamengo, contou os bastidores do processo de criação e a responsabilidade de transformar dois jogadores em obras permanentes na história do clube.

Para o escultor, a missão foi especial, mas também veio acompanhada de ansiedade. Edu destacou a dimensão da homenagem e a importância de eternizar dois dos maiores ídolos da história recente do Rubro-Negro.

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— Na verdade, fazer os dois bustos foi uma... foi uma missão meio... de muita responsabilidade. Acho que o mais difícil foi lidar com a ansiedade, né, de imortalizar um pouco mais a história desses dois grandes ídolos do Flamengo, nossos ídolos — contou Edu.

Escultor dos bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Tecnologia foi utilizada na produção dos bustos

O trabalho começou a partir de um contato do Flamengo com o escultor. Para desenvolver as peças, Edu realizou registros fotográficos dos jogadores e utilizou um scanner para obter as medidas corporais dos atletas. A tecnologia foi uma das ferramentas empregadas no processo de criação das obras.

— Houve o contato do Flamengo para a gente estar fazendo esses bustos, e eu tirei fotos deles, fiz uma leitura superficial através de um scanner para ter as medidas do corpo deles e já encontro tecnologia dessa vez para estar imortalizando esses trabalhos aí — explicou.

Torcedor rubro-negro, Edu também ressaltou o significado pessoal de trabalhar na homenagem a jogadores que ainda estão em atividade. O escultor já havia participado do projeto dos bustos dos campeões mundiais do Flamengo e classificou a nova etapa como uma experiência especial.

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— É difícil até de falar porque, para mim, é um privilégio, sendo um torcedor rubro-negro, poder imortalizar e trabalhar nos nossos ídolos. Os campeões mundiais foram um projeto único e agora essa nova etapa, com jogadores que estão na ativa, é indescritível — afirmou.

Flamengo prepara mais dois bustos para 2027

Durante a cerimônia de inauguração, o presidente Bap anunciou que o Flamengo pretende produzir mais dois bustos em 2027. A escolha dos próximos homenageados será definida por meio de uma enquete, conforme antecipado pelo dirigente.

Questionado sobre quais jogadores gostaria de eternizar nas próximas esculturas, Edu Santos preferiu não apontar nomes e deixou a decisão nas mãos da torcida.

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— Nossa, difícil, hein! São tantos. Para mim não dá para escolher, é difícil de escolher. Vamos ver a enquete, né? O Bap falou que vai fazer uma enquete dos próximos dois trabalhos. Eu vou votar também, espero que todo mundo vote — disse.

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Ao ser perguntado sobre seu próprio voto, o escultor desconversou e manteve o mistério sobre os possíveis escolhidos.

— Ixi, e agora? (Risos) Preciso pensar mais um pouquinho aí. Nossa, difícil... Eu gosto de todos. Se eu falar, é perseguição — brincou.

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