O Flamengo entra em uma semana que pode terminar com a conquista do Campeonato Brasileiro. Após duas semanas sem jogos, o Rubro-Negro terá pela frente o Athletico-PR, na quarta-feira (18), no Maracanã, e o Palmeiras, no sábado (21), em São Paulo. O clube divulgou a programação de atividades para os dois compromissos que podem definir a temporada.

➡️Gigantes europeus parabenizam Flamengo pelo aniversário de 131 anos

Líder do Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, o Flamengo depende apenas de si para garantir o título com duas rodadas de antecedência. Para isso, precisa vencer os dois próximos jogos.

continua após a publicidade

Flamengo concentra atenções no Athletico-PR

Apesar da expectativa pelo confronto direto com o Palmeiras, a prioridade de Leonardo Jardim é o compromisso diante do Athletico-PR. O Flamengo terá mais três sessões de treinamento antes da partida, incluindo uma atividade na manhã do próprio dia do jogo.

➡️Flamengo rebate provocação do Botafogo no aniversário com lembrança de goleada histórica

A comissão técnica aproveitou a pausa no calendário para recuperar fisicamente o elenco e promover ajustes na equipe. Na última quarta-feira (11), inclusive, o Rubro-Negro venceu o Serrano por 5 a 2 em jogo-treino realizado no Ninho do Urubu.

continua após a publicidade

A recuperação dos lesionados também está entre os focos da preparação. Alex Sandro, recuperado de um edema muscular na coxa esquerda, voltou a trabalhar com o grupo na última quinta-feira (12). Lucas Paquetá, por sua vez, segue como dúvida em função de uma lesão no joelho esquerdo. Danilo treina com uma máscara de proteção após passar por cirurgia na mandíbula.

➡️Aos 131 anos, Flamengo vive a história que um dia contará

Leonardo Jardim também contará com os retornos de Arrascaeta e Varela. Conforme antecipado pelo Lance!, os dois conseguiram a liberação antecipada da seleção uruguaia e terão condições de participar da reta final da preparação para enfrentar o Furacão.

continua após a publicidade

Outro ponto de atenção é a situação dos oito jogadores pendurados. Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão ficarão fora do confronto com o Palmeiras caso recebam cartão amarelo contra o Athletico. Jardim, entretanto, já descartou poupar atletas em função desse cenário.

Preparação para a 'final' contra o Palmeiras

O Flamengo terá pouco tempo de preparação entre os dois compromissos. Após enfrentar o Athletico, o elenco voltará ao Ninho do Urubu na manhã de quinta-feira (19). Na sexta-feira (20), a equipe realizará o último treinamento antes de embarcar para São Paulo, às 16h.

continua após a publicidade

O confronto com o Palmeiras será disputado às 16h30 de sábado, no Nubank Parque. Uma vitória sobre o Athletico permitirá ao Flamengo entrar em campo dependendo apenas de um triunfo sobre o rival paulista para conquistar o título brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A delegação retornará ao Rio de Janeiro na noite de sábado e voltará aos trabalhos já na manhã de domingo.

Confira a programação do Flamengo na semana