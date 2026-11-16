A seleção do Equador anunciou nesta segunda-feira (16) o corte de Gonzalo Plata, do Flamengo, da lista de convocados para os compromissos da Data Fifa de novembro. De acordo com comunicado divulgado pela Federação Equatoriana de Futebol, o atacante deixará a concentração por motivos pessoais e retornará imediatamente ao clube carioca.

Com a liberação, Plata passa a ter chances de ficar à disposição do Flamengo para o confronto com o Athletico, marcado para quarta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão. A presença do jogador na partida, entretanto, dependerá de sua condição e da avaliação da comissão técnica rubro-negra.

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Além de Gonzalo Plata, a Federação Equatoriana também anunciou o corte de Denil Castillo. No caso do jogador, a decisão ocorreu em razão de uma lesão no tornozelo, que já estava sendo acompanhada pela equipe médica da seleção.

Em nota oficial, a entidade confirmou a saída dos dois atletas e informou que ambos retornarão imediatamente aos seus respectivos clubes.

— Gonzalo Plata, por sua vez, deixará a concentração por motivos pessoais — publicou a Federação Equatoriana.

Plata e Jardim durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Flamengo já teve liberações antecipadas do Uruguai

Antes do corte de Plata, o Flamengo também conseguiu contar antecipadamente com Arrascaeta e Varela, liberados pela seleção uruguaia após a vitória sobre a Argentina. A dupla retornou ao Rio de Janeiro antes do encerramento dos compromissos da Data Fifa para reforçar a preparação rubro-negra para o duelo com o Athletico.

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Com a saída de Plata da concentração equatoriana, o Flamengo ganha mais uma possibilidade de contar com um jogador que estava a serviço de sua seleção nesta reta final de temporada.

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