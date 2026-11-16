Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Entre festa e emoção: os bastidores do dia de homenagens a Arrascaeta e Bruno Henrique no Flamengo

Dupla foi recebida por mais de 200 torcedores na Gávea e viveu momentos de emoção na inauguração dos bustos

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 05:00
Favorite o Lance! no Google

O domingo de 15 de novembro foi especial para Arrascaeta e Bruno Henrique. No aniversário de 131 anos do Flamengo, os dois jogadores tiveram seus bustos inaugurados na Gávea e ganharam um lugar definitivo entre os grandes nomes da história rubro-negra. Mas a homenagem começou muito antes da cerimônia. Entre compromissos no Ninho do Urubu, uma recepção calorosa da torcida e encontros com personagens históricos do clube, a dupla viveu um dia que ficará marcado na memória. O Lance! mostra para você.

Fotos evento do busto
Fotos da inauguração dos bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Manhã de trabalho antes da homenagem

A programação dos dois ídolos começou cedo. Antes de receberem as homenagens na sede social, Arrascaeta e Bruno Henrique estiveram no Ninho do Urubu para mais um treinamento do Flamengo. A equipe se prepara para a reta final do Campeonato Brasileiro e recebe o Athletico na quarta-feira, no Maracanã.

continua após a publicidade
Bruno Henrique durante o treino do Flamengo
Bruno Henrique durante o treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para Arrascaeta, a atividade também marcou o retorno aos trabalhos com o elenco depois da Data Fifa. O uruguaio havia defendido sua seleção na vitória sobre a Argentina, na Bombonera, e voltou antecipadamente para ficar à disposição do Flamengo na preparação para o próximo compromisso.

O retorno mais cedo também permitiu que o camisa 10 participasse da cerimônia na Gávea. Assim, o dia de trabalho no centro de treinamento deu lugar a um momento de celebração na história do clube.

continua após a publicidade

Gávea lotada para receber os ídolos

Por volta das 14h30, Arrascaeta e Bruno Henrique chegaram à Gávea. Mais de 200 torcedores se concentraram na entrada da sede social para receber a dupla. Entre bandeiras, cantos e demonstrações de carinho, muitas camisas com os números 10 e 27 ajudavam a identificar os protagonistas daquela tarde.

Torcedores do Flamengo na Gávea
Torcedores do Flamengo na Gávea (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O clima era de festa. Além da comemoração pelos 131 anos do Flamengo, a torcida aguardava um momento simbólico: a eternização de dois jogadores que construíram uma trajetória vitoriosa com a camisa rubro-negra. Até um cartaz em homenagem a Bruno Henrique apareceu em meio à multidão.

continua após a publicidade
Cartaz com o nome de Bruno Henrique
Cartaz com o nome de Bruno Henrique (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Antes de seguirem para a cerimônia, os dois ainda pararam no estacionamento do clube para assinar dois bandeirões confeccionados por uma das torcidas do Flamengo. Em seguida, acompanhados de seus familiares, caminharam até a entrada do espaço onde os bustos seriam apresentados.

A emoção já estava presente antes mesmo de os jogadores conhecerem as esculturas. Arrascaeta destacou o privilégio de representar o clube e reconheceu que nunca imaginou receber uma homenagem dessa dimensão.

continua após a publicidade

— Para mim, é um grande prestígio poder representar o Flamengo. Nem no meu melhor momento eu pensei que chegaria esse momento de ficar eternizado para sempre com um busto aqui no Flamengo — declarou Arrascaeta.

O uruguaio também ressaltou a relação construída com a torcida desde sua chegada ao clube.

— Minha gratidão continua a mesma desde o momento em que eu cheguei aqui. O torcedor me abraçou com muito carinho, respeitou meu momento, me blindou sempre. [...] Grato por tudo e tomara que a gente continue levantando taças — completou.

continua após a publicidade

Um detalhe também chamou a atenção no visual do camisa 10: Arrascaeta usava um brinco com o escudo do Flamengo, mais uma demonstração de sua identificação com o clube.

Arrascaeta com o brinco do Flamengo
Arrascaeta com o brinco do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Bruno Henrique, por sua vez, falou sobre o significado do Rubro-Negro em sua vida e na de sua família. O atacante destacou os momentos de dificuldade e a importância do apoio recebido desde que chegou à Gávea.

continua após a publicidade

— Cara, o Flamengo para mim hoje é tudo na minha vida. Foram momentos muito bons, de dificuldade também, mas o Flamengo nunca me abandonou e, por isso, hoje eu sirvo o Flamengo de corpo e alma, porque é o clube que é tudo na minha vida e na vida da minha família também — comentou.

Zico participa da homenagem e torcida faz a festa

Já no espaço da cerimônia, Arrascaeta e Bruno Henrique receberam a companhia de Zico. Maior ídolo da história do Flamengo, o Galinho participou da homenagem e fez questão de parabenizar os dois jogadores pela trajetória construída no clube.

continua após a publicidade
Arrascaeta, Zico e Bruno Henrique no evento na Gávea, sede do Flamengo
Arrascaeta, Zico e Bruno Henrique no evento na Gávea, sede do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Zico também demonstrou satisfação por fazer parte daquele momento e revelou ter desenvolvido uma relação de amizade com os homenageados.

— Satisfação muito grande poder participar dessa história, muitos anos aqui com o Flamengo, e parabenizar esses dois campeões aqui do nosso clube, que têm nos dado tantas alegrias. Graças a Deus me tornei amigo deles. O Bruno Henrique e o Arrasca... Mais do que merecida essa homenagem que o Flamengo está fazendo para eles — declarou.

Antes da revelação dos bustos, a torcida presente também fez sua parte. Os rubro-negros entoaram cantos em homenagem aos jogadores, com destaque para os gritos de "Ah, é Bruno Henrique, ah, é Bruno Henrique" e "Solta o Arrascaeta nessa porr#, oh, eh eh".

continua após a publicidade

Então, chegou o momento mais aguardado da tarde: Arrascaeta e Bruno Henrique puderam ver, pela primeira vez, as esculturas que eternizam suas trajetórias no Flamengo.

Bruno Henrique e Arrascaeta homenageados com bustos pelo Flamengo
Bruno Henrique e Arrascaeta homenageados com bustos pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Emoção depois de conhecer os bustos

Logo após conhecerem os bustos, os jogadores deixaram o salão de entrada para conversar com os jornalistas. No caminho, passaram novamente perto dos torcedores, que aproveitaram a oportunidade para festejar e demonstrar carinho pelos dois ídolos.

Arrascaeta e torcedores do Flamengo
Arrascaeta e torcedores do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Arrascaeta classificou a tarde como magnífica e destacou o significado de ter sua história eternizada justamente no aniversário do clube.

— Uma tarde magnífica. Primeiramente, comemorando o aniversário do nosso Mengão e, depois, um dia que vai ficar marcado na minha história. [...] Por tudo que eu passei desde novinho que cheguei aqui no Brasil, ficar na história do Flamengo para sempre é algo muito gratificante para mim — declarou.

Bruno Henrique também aproveitou a ocasião para falar sobre a amizade com Arrascaeta. Os dois chegaram ao Flamengo em 2019 e construíram uma parceria que ultrapassou as quatro linhas. O atacante lembrou, inclusive, das ligações que recebia do uruguaio e de Gabriel antes de acertar sua chegada ao clube.

— O Arrasca é um amigo. Desde 2019, ele e o Gabriel me ligavam de vídeo para estar aqui. E eu vir para cá foi muito importante também, não só para mim, acho que para eles também. A gente construiu a amizade, já tinha amizade com o Gabi lá fora, mas a gente construiu uma família mesmo desde o início de quando a gente chegou, e por isso que a gente se tornou ídolo aqui no Flamengo — afirmou Bruno Henrique.

Entre o treinamento pela manhã, a festa na chegada à Gávea e a emoção de conhecer os próprios bustos, Arrascaeta e Bruno Henrique tiveram um domingo à altura da história que construíram no Flamengo. No dia em que o clube completou 131 anos, os dois receberam uma homenagem que representa o reconhecimento de uma torcida que os transformou em ídolos.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para Arrascaeta, o sentimento é de gratidão:

— Os anos passarão, mas meu amor e gratidão pelo Flamengo são eternos — assim Arrascaeta escreveu em seu busto.

Frase de Arrascaeta em seu busto
Frase de Arrascaeta em seu busto (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Estou aqui para servir ao Flamengo — eternizou Bruno Henrique.

Frase de Bruno Henrique em seu busto
Frase de Bruno Henrique em seu busto (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gávea Flamengo

NBB

Flamengo vira sobre o Boca e garante vaga no Final Four da Liga Sul-Americana

Há 7 horas
Busto de Arrascaeta na Gávea, inaugurado no aniversário de 131 anos do Flamengo

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage a bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique: 'Dificilmente'

Há 9 horas
Duas jogadoras do Inter se abraçam em comemoração ao título, camisa 23 visível.

Futebol Feminino

Internacional estraga festa do Flamengo com título inédito da Copa do Brasil Feminina

Há 10 horas
Arrascaeta celebrou homenagem recebida pelo Flamengo

Flamengo

Arrascaeta celebra homenagem do Flamengo e destaca legado: 'Ficar na história para sempre'

Há 12 horas
Bruno Henrique foi homenageado no aniversário do Flamengo

Flamengo

Bruno Henrique comenta parceria com Arrascaeta no Flamengo: 'Uma família'

Há 12 horas
Zico celebrou o aniversário de 131 anos do Flamengo

Flamengo

Zico prestigia homenagem do Flamengo a Bruno Henrique e Arrascaeta: 'Merecido'

Há 12 horas