O domingo de 15 de novembro foi especial para Arrascaeta e Bruno Henrique. No aniversário de 131 anos do Flamengo, os dois jogadores tiveram seus bustos inaugurados na Gávea e ganharam um lugar definitivo entre os grandes nomes da história rubro-negra. Mas a homenagem começou muito antes da cerimônia. Entre compromissos no Ninho do Urubu, uma recepção calorosa da torcida e encontros com personagens históricos do clube, a dupla viveu um dia que ficará marcado na memória. O Lance! mostra para você.

Fotos da inauguração dos bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Manhã de trabalho antes da homenagem

A programação dos dois ídolos começou cedo. Antes de receberem as homenagens na sede social, Arrascaeta e Bruno Henrique estiveram no Ninho do Urubu para mais um treinamento do Flamengo. A equipe se prepara para a reta final do Campeonato Brasileiro e recebe o Athletico na quarta-feira, no Maracanã.

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Bruno Henrique durante o treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para Arrascaeta, a atividade também marcou o retorno aos trabalhos com o elenco depois da Data Fifa. O uruguaio havia defendido sua seleção na vitória sobre a Argentina, na Bombonera, e voltou antecipadamente para ficar à disposição do Flamengo na preparação para o próximo compromisso.

O retorno mais cedo também permitiu que o camisa 10 participasse da cerimônia na Gávea. Assim, o dia de trabalho no centro de treinamento deu lugar a um momento de celebração na história do clube.

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Gávea lotada para receber os ídolos

Por volta das 14h30, Arrascaeta e Bruno Henrique chegaram à Gávea. Mais de 200 torcedores se concentraram na entrada da sede social para receber a dupla. Entre bandeiras, cantos e demonstrações de carinho, muitas camisas com os números 10 e 27 ajudavam a identificar os protagonistas daquela tarde.

Torcedores do Flamengo na Gávea (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O clima era de festa. Além da comemoração pelos 131 anos do Flamengo, a torcida aguardava um momento simbólico: a eternização de dois jogadores que construíram uma trajetória vitoriosa com a camisa rubro-negra. Até um cartaz em homenagem a Bruno Henrique apareceu em meio à multidão.

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Cartaz com o nome de Bruno Henrique (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Antes de seguirem para a cerimônia, os dois ainda pararam no estacionamento do clube para assinar dois bandeirões confeccionados por uma das torcidas do Flamengo. Em seguida, acompanhados de seus familiares, caminharam até a entrada do espaço onde os bustos seriam apresentados.

Homenagem ao nosso ídolo Bruno Henrique, O Rei dos Clássicos @Brunohenrique https://t.co/4CTacdA2GL — Raça Rubro-Negra (@oficial_rrn) November 15, 2026

Homenagem ao nosso ídolo e camisa 10! @GiorgiandeA https://t.co/b3rgpU8yLe — Raça Rubro-Negra (@oficial_rrn) November 15, 2026

A emoção já estava presente antes mesmo de os jogadores conhecerem as esculturas. Arrascaeta destacou o privilégio de representar o clube e reconheceu que nunca imaginou receber uma homenagem dessa dimensão.

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— Para mim, é um grande prestígio poder representar o Flamengo. Nem no meu melhor momento eu pensei que chegaria esse momento de ficar eternizado para sempre com um busto aqui no Flamengo — declarou Arrascaeta.

O uruguaio também ressaltou a relação construída com a torcida desde sua chegada ao clube.

— Minha gratidão continua a mesma desde o momento em que eu cheguei aqui. O torcedor me abraçou com muito carinho, respeitou meu momento, me blindou sempre. [...] Grato por tudo e tomara que a gente continue levantando taças — completou.

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Um detalhe também chamou a atenção no visual do camisa 10: Arrascaeta usava um brinco com o escudo do Flamengo, mais uma demonstração de sua identificação com o clube.

Arrascaeta com o brinco do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Bruno Henrique, por sua vez, falou sobre o significado do Rubro-Negro em sua vida e na de sua família. O atacante destacou os momentos de dificuldade e a importância do apoio recebido desde que chegou à Gávea.

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— Cara, o Flamengo para mim hoje é tudo na minha vida. Foram momentos muito bons, de dificuldade também, mas o Flamengo nunca me abandonou e, por isso, hoje eu sirvo o Flamengo de corpo e alma, porque é o clube que é tudo na minha vida e na vida da minha família também — comentou.

Zico participa da homenagem e torcida faz a festa

Já no espaço da cerimônia, Arrascaeta e Bruno Henrique receberam a companhia de Zico. Maior ídolo da história do Flamengo, o Galinho participou da homenagem e fez questão de parabenizar os dois jogadores pela trajetória construída no clube.

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Arrascaeta, Zico e Bruno Henrique no evento na Gávea, sede do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Zico também demonstrou satisfação por fazer parte daquele momento e revelou ter desenvolvido uma relação de amizade com os homenageados.

— Satisfação muito grande poder participar dessa história, muitos anos aqui com o Flamengo, e parabenizar esses dois campeões aqui do nosso clube, que têm nos dado tantas alegrias. Graças a Deus me tornei amigo deles. O Bruno Henrique e o Arrasca... Mais do que merecida essa homenagem que o Flamengo está fazendo para eles — declarou.

"MAIS DO QUE MERECIDO!" 🔴⚫👑 Zico marcou presença e exaltou a homenagem do Flamengo para Bruno Henrique e Arrascaeta, dois dos maiores multicampeões da história recente do Mengão. O ídolo da equipe carioca destaca não apenas as conquistas e alegrias dentro de campo, mas também a amizade construída fora das quatro linhas. #redes6 #Original — Lance! (@lancenet) November 15, 2026

Antes da revelação dos bustos, a torcida presente também fez sua parte. Os rubro-negros entoaram cantos em homenagem aos jogadores, com destaque para os gritos de "Ah, é Bruno Henrique, ah, é Bruno Henrique" e "Solta o Arrascaeta nessa porr#, oh, eh eh".

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RECONHECIMENTO DE ÍDOLOS! 🔴⚫🏆 Principais nomes na festa rubro-negra, Bruno Henrique e Arrascaeta estão na Gávea para inaugurar os bustos! A consagração daqueles que sabem que fizeram história no clube carioca! #redes6 #Original https://t.co/RKbE1oah6H — Lance! (@lancenet) November 15, 2026

Então, chegou o momento mais aguardado da tarde: Arrascaeta e Bruno Henrique puderam ver, pela primeira vez, as esculturas que eternizam suas trajetórias no Flamengo.

Bruno Henrique e Arrascaeta homenageados com bustos pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

NA HISTÓRIA RUBRO-NEGRA! 🔴⚫⭐ Veja o momento em que os bustos de Bruno Henrique e Arrascaeta foram revelados na Gávea! Grande momentos para os ídolos rubro-negros! #redes6 #Original https://t.co/Amfv4tWI37 — Lance! (@lancenet) November 15, 2026

Emoção depois de conhecer os bustos

Logo após conhecerem os bustos, os jogadores deixaram o salão de entrada para conversar com os jornalistas. No caminho, passaram novamente perto dos torcedores, que aproveitaram a oportunidade para festejar e demonstrar carinho pelos dois ídolos.

Arrascaeta e torcedores do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Arrascaeta classificou a tarde como magnífica e destacou o significado de ter sua história eternizada justamente no aniversário do clube.

— Uma tarde magnífica. Primeiramente, comemorando o aniversário do nosso Mengão e, depois, um dia que vai ficar marcado na minha história. [...] Por tudo que eu passei desde novinho que cheguei aqui no Brasil, ficar na história do Flamengo para sempre é algo muito gratificante para mim — declarou.

ETERNIZADO NA HISTÓRIA DO MENGÃO! 🇺🇾⭐ Em pergunta do nosso Lucas Bayer, Arrascaeta falou sobre a emoção de ser homenageado pelo clube carioca. O meia conquistou títulos históricos pela equipe e marcou seu nome na história. #redes6 #Original https://t.co/rVQR36nf8V — Lance! (@lancenet) November 15, 2026

Bruno Henrique também aproveitou a ocasião para falar sobre a amizade com Arrascaeta. Os dois chegaram ao Flamengo em 2019 e construíram uma parceria que ultrapassou as quatro linhas. O atacante lembrou, inclusive, das ligações que recebia do uruguaio e de Gabriel antes de acertar sua chegada ao clube.

— O Arrasca é um amigo. Desde 2019, ele e o Gabriel me ligavam de vídeo para estar aqui. E eu vir para cá foi muito importante também, não só para mim, acho que para eles também. A gente construiu a amizade, já tinha amizade com o Gabi lá fora, mas a gente construiu uma família mesmo desde o início de quando a gente chegou, e por isso que a gente se tornou ídolo aqui no Flamengo — afirmou Bruno Henrique.

O REI DOS CLÁSSICOS ETERNIZADO NA GÁVEA!🎨 🔴⚫ Confira o nível de detalhe do busto de Bruno Henrique no Flamengo, com direito à pose clássica de braços cruzados, o patch da Libertadores na manga e todas as tatuagens do camisa 27. #redes6 #Original https://t.co/WeaOgw7ryA — Lance! (@lancenet) November 15, 2026

Entre o treinamento pela manhã, a festa na chegada à Gávea e a emoção de conhecer os próprios bustos, Arrascaeta e Bruno Henrique tiveram um domingo à altura da história que construíram no Flamengo. No dia em que o clube completou 131 anos, os dois receberam uma homenagem que representa o reconhecimento de uma torcida que os transformou em ídolos.

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Para Arrascaeta, o sentimento é de gratidão:

— Os anos passarão, mas meu amor e gratidão pelo Flamengo são eternos — assim Arrascaeta escreveu em seu busto.

Frase de Arrascaeta em seu busto (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Estou aqui para servir ao Flamengo — eternizou Bruno Henrique.

Frase de Bruno Henrique em seu busto (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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